Наукове відкриття позбавляє від венозної недостатності та тромбофлебіту

Від часів, коли далекі предки людини навчилися ходити на двох ногах, наші нижні кінцівки несуть на собі додаткове навантаження. Платою за прямоходіння є також підвищений знос кровоносних судин на ногах, який рано чи пізно виливається в венозну недостатність, а при більш негативному розвитку подій - у тромбофлебіт.

Перші стадії захворювання виглядають як усім відома венозна "сітка" на ногах. Найчастіше додатковими факторами розвитку венозної недостатності і тромбофлебіту є:

- тривале перебування на ногах (найчастіше з цією проблемою стикаються продавці, офіціанти, перукарі, працівники інших професій, що вимагають тривалого знаходження стоячи);

- вагітність, оскільки, крім зайвої ваги, плід заважає нормальному кровообігу в малому тазу;

- надмірна вага, оскільки це є додатковим навантаженням на нижні кінцівки та кровоносну систему загалом;

- гормональний дисбаланс;

- паління, тому що нікотин погано впливає на кровоносні судини.

До шкідливих факторів слід також віднести частий підйом вантажів, тісний одяг, навіть чхання або кашель - фактори, при яких підвищується внутрішньочеревний тиск. Як наслідок, порушується робота клапанів судин, і кров перестає нормально циркулювати по кровоносній системі, а в нижніх кінцівках відбувається застій крові, що викликає запальні процеси, порушення роботи кровоносних судин ніг.

Симптомами ускладнень венозної недостатності на стадії, коли вже час вживати серйозних заходів, відносять:

- набряки ніг;

- біль;

- відчуття важкості в ногах, особливо наприкінці дня;

- часті судоми литкових м'язів.

Відсутність своєчасного лікування може призвести до:

- розвитку тромбофлебіту;

- тромбозу глибоких вен;

- кровотеч.

ВЕНОДА - комплексне рішення проблем венозної недостатності

Лікування венозної недостатності має бути спрямоване на боротьбу як із причинами, так і з наслідками захворювання. Таким чином, необхідно застосовувати препарати місцевої дії для зняття набряків, судом, болю, але також важливо приймати венотонічні засоби системного дії. Венотоніки - це препарати, регулярний прийом яких нормалізує стан кровоносних судин, а також попереджає появу і розвиток венозної недостатності.

В результаті пошуків комплексного вирішення зазначених проблем австрійські вчені з компанії SANWEZZA розробили венотонік ВЕНОДА® - гель і капсули, при виробництві яких застосовувалися рослинні екстракти французьких компаній EUSA і NATUREX.

В результаті були виготовлені два венотонічні препарати:

- капсули ВЕНОДА® для системного застосування при венозній недостатності;

- гель ВЕНОДА® для зовнішнього застосування.

Компоненти капсул ВЕНОДА® мають ангіопротекторну, венотонізуючу, протинабрякову, антіагрегантну і аналгетичну дію.

- екстракт насіння кінського каштана, що містить вітаміни груп А, К, Р і В, біофлавоноїди, есцин;

- есцин, який пригнічує запалення, підвищує тонус судин, зміцнюючи їх стінки, сприяє поліпшенню кровообігу, циркуляції лімфи, попереджаючи розвиток набряків, усуваючи один з найбільш негативних симптомів - відчуття тяжкості в ногах, що посилюється наприкінці робочого дня.

- диосмін і гесперидин, що містяться в плодах помаранчевого (апельсинового) дерева, зміцнюють стінки судин, сприяють активізації судинного тонусу, що знижує застій крові і лімфи, сприяють поліпшенню мікроциркуляції і трофіки в тканинах, проявляючи антиагрегантний і протинабряковий ефект. Гесперидин, крім того, має також антиоксидантні властивості.

Для стійкого тривалого венотонічного ефекту капсули ВЕНОДА® рекомендується застосовувати курсами, по 2-3 місяці, приймаючи по 2-3 капсули протягом дня. ВЕНОДА® допомагає не тільки при венозної недостатності нижніх кінцівок - його венотонічний ефект також сприяє зменшенню гемороїдальних вузлів.

Якщо ви хочете якомога швидше позбутися симптомів венозної недостатності - набряків ніг, відчуття важкості і втоми в ногах, застосовуйте одночасно з капсулами ВЕНОДА® також і гель ВЕНОДА®.

Гель ВЕНОДА® прискорить лікування венозної недостатності і тромбофлебіту

Гель ВЕНОДА® містить, крім екстракту кінського каштана, троксерутин, а також ментол і екстракт екзотичної рослини Гінкго білоба.

Троксерутин має яскраво виражений ангіопротекторний ефект, оскільки сприяє зниженню проникності кровоносних судин. Його регулярне застосування викликає поліпшення трофіки в тканинах, здійснюючи протизапальний і антиагрегантний ефект.

В усуненні патологічної симптоматики важливу роль відіграє екстракт листя Гінкго білоба. Даний компонент містить речовини, застосування яких перешкоджає утворенню тромбів, активізує кровообіг в тканинах ніг, а також сприяє зміцненню стінок кровоносних судин.

Ментол, який також є в складі гелю, подразнює шкірні рецептори, що призводить до відволікаючого і знеболюючого ефекту.

При застосуванні гелю ВЕНОДА® до 2-3 разів на день біль і набряклість, викликані венозною недостатністю, зменшуються, пацієнт відчуває помітне полегшення. Для закріплення досягнутих результатів застосування гелю має бути тривалим і регулярним.

Таким чином, застосування капсул і гелю ВЕНОДА® дозволяє усунути як причину, так і наслідки венозної недостатності, завдяки комплексному впливу на організм людини.