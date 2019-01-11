Перші роботизовані аптеки України дарують покупцям "Робознижки"

В аптеках під брендами "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка", "Благодія" щодня діють акції та знижки на ряд товарів. У розпал зими фармбренди для своїх покупців знизили ціну на найпотрібніші в цю пору року товари в рамках "високотехнологічної" акції "Робознижки".

В рамках акції покупці отримують вагомі знижки до 20%* на ряд товарів. Це прекрасна можливість зробити покупки за зниженими цінами. Серед акційних пропозицій багато товарів, що користуються попитом саме в холодну пору року, - противірусні препарати, спеціальні льодяники і чаї. Крім того, знижка поширюється на медичні вироби, засоби для дитячої та жіночої гігієни, вітаміни, засоби по догляду за порожниною рота та багато інших товарів.

Акція "Робознижки" проходить з 01.12.2018 до 30.01.2019 року в аптеках під брендами "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка", "Благодія" по всій території України.

Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації і про асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек.

На правах рекламы.

* Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації акційних товарів.