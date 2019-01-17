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''Перевірено на мишах'': вчені назвали унікальну властивість голодування

1.7тЧитати матеріал російською

Американські вчені повідомили, що помірне голодування призводить до поліпшення здоров'я та знижує ризик появи хвороб, пов'язаних зі старінням.

Дослідники вивчили вплив циркадних ритмів на метаболізм, повідомляє Cell Reports.

Відзначимо, що циркадними ритмами називають"внутрішній годинник" організму, який регулює більшість процесів – від метаболізму, викиду гормонів аж до "розпорядку" активності кожної окремої клітини.

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Вчені провели експеримент на мишах, які нічого не їли протягом доби. У результаті піддослідні споживали менше кисню і витрачали менше енергії. Також у мишей знизилося співвідношення між повітрям, що видихається вуглекислим газом, і вдихуваним киснем. Коли їх нагодували, ефекти, які спостерігалися, зникли.

"Голодування здатне перевести геном у менш "суворий"режим і підготуватися до майбутнього прийому їжі, що, в свою чергу, допомагає запустити нові ритмічні цикли. Іншими словами, голодування може перепрограмувати низку клітинних реакцій, що в підсумку йде на користь здоров'ю й уповільнює розвиток хвороб, пов'язаних зі старінням", – сказано в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили, як врятувати чоловіків від імпотенції.

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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Голодомор вислоухим, почему то, не помог. Как были самой тупой нацией, так и остались.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Kozak Natalia, тебя что с трассы списали за профнепригодность?
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
Xoзяин Xoxлов, Ану, бегом НАХ, высоко подбрасывая коленки!
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