Пересадка органів в Україні під загрозою: лікарі відмовилися оперувати

Пересадка органів в Україні опинилася під загрозою, оскільки з 1 січня лікарі можуть зупинити всі операції. Медики відмовляються оперувати під загрозою кримінальної відповідальності.

У парламентському комітеті просять силовиків не відкривати кримінальних проваджень на лікарів, якщо ті наважаться на пересадку на початку нового року. Депутати готові надати гарантії, але поліція і прокуратура запевняють, що ніякі листи або роз'яснення не мають юридичної сили перед законом, передає ТСН.

Як вихід пропонується відтермінувати дію нового закону на рік.

Пересадка органів в Україні ТСН

"Зараз досягнута тимчасова домовленість. Заплановані трансплантації будуть призначатися на другу половину січня. Якщо потрібна негайна пересадка, тоді операція проводиться, тому що в разі відмови лікарі відповідатимуть за ненадання медичної допомоги", — пояснила заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

У перший робочий день нового року, 15 січня, депутати ВР нібито готові проголосувати за відтермінування нового закону про трансплантацію на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року можуть припинитися усі операції із трансплантації органів, оскільки не запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації.