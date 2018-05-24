УкрEngРус
Реєстрація

Пересадка органів українцям: скільки заплатимо

Читати новину російською

Операції з пересадки органів в Україні завдяки закону про трансплантацію будуть коштувати набагато дешевше, ніж за кордоном.

Про це OBOZREVATEL розповіла народний депутат від Блоку Петра Порошенка, глава комітету з охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"Ми витратили за десять років 2 млрд гривень на лікування наших пацієнтів за кордоном. Сьогодні операція з трансплантації кісткового мозку в Білорусі коштує 150 тис. эвро. В Україні ми зможемо цю операцію зробити в 3-5 разів дешевше", - зазначила нардеп.

Новини
Все в донори: до чого призведе дозвіл на трансплантацію в Україні

За її словами, це означає, що за ці ж гроші ми зможемо вилікувати більше пацієнтів і дамо роботу нашим лікарям.

"У цьому році на лікування за кордоном ми виділи 700 млн грн, в основному це трансплантація і пересадка кісткового мозку. Тепер ці гроші будуть залишатися в країні", - підсумувала Богомолець.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , українцям розповіли, чи можлива активізація "мисливців за органами" .

Особа
Ольга Богомолець
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини