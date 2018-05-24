Пересадка органів українцям: скільки заплатимо

Операції з пересадки органів в Україні завдяки закону про трансплантацію будуть коштувати набагато дешевше, ніж за кордоном.

Про це OBOZREVATEL розповіла народний депутат від Блоку Петра Порошенка, глава комітету з охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"Ми витратили за десять років 2 млрд гривень на лікування наших пацієнтів за кордоном. Сьогодні операція з трансплантації кісткового мозку в Білорусі коштує 150 тис. эвро. В Україні ми зможемо цю операцію зробити в 3-5 разів дешевше", - зазначила нардеп.

За її словами, це означає, що за ці ж гроші ми зможемо вилікувати більше пацієнтів і дамо роботу нашим лікарям.

"У цьому році на лікування за кордоном ми виділи 700 млн грн, в основному це трансплантація і пересадка кісткового мозку. Тепер ці гроші будуть залишатися в країні", - підсумувала Богомолець.

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