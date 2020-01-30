"Переливають абияк": в Україні забили на сполох через заражену донорську кров

В Україні досі існує високий ризик зараження пацієнтів при переливанні крові через слабкий розвиток донорства.

Про це заявила президентка міжнародної громадської організації "Асоціація безкорисливого донорства крові "ПоКроВа" Лариса Вахненко, передають "Українські новини".

"Під програми крові були виділені неймовірні гроші. У 2012 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою зміцнення Національної служби крові, моніторингу ситуації з безпекою, поліпшення функціонування референс-лабораторії виділило $22 млн. Де ці гроші? Донорство так і не розвинене, питання безпеки крові не вирішене", – висловила вона стурбованість.

Донор крові "КиевВласть"

За словами Вахненко, в українській державній сфері охорони здоров'я немає ніякого порядку, а статистика не ведеться.

"Ми не знаємо, скільки у нас людей в Україні взагалі, не знаємо потреби лікувальних установ – скільки потрібно донорів і скільки їх потенційно в кожному місті. Міністерство охорони здоров'я не веде статистику. Немає гарантій забезпечення населення необхідними препаратами. Кров переливають абихто и абияк. У нас Служба крові – як корабель без капітана і мотора, просто бовтається на воді посеред океану, зовсім некерований. Ось така зараз Служба крові", – зазначила експертка.

Вахненко також акцентувала увагу на великій кількості ускладнень у пацієнтів, які з'являються в результаті переливань крові.

"Ми вже більше 20 років воюємо з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб у нас нарешті було генетичне тестування крові на європейському рівні. Але віз і нині там. Я працювала в інституті, де робиться трансплантація органів. Уявіть собі: робиться трансплантація печінки людині, яка перехворіла гепатитом, і ми їй вливаємо кров з гепатитом. Були і такі випадки. Але ніхто не фіксує", – підкреслила Вахненко.

У свою чергу, голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр Шміло додав, що в Україні 98% хворих на гемофілію були заражені гепатитом С при переливанні крові та препаратів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я. За його словами, держава намагається замовчувати це, щоб не спровокувати скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині січня в Київському центрі крові заявили, що у них практично закінчилися запаси крові за всіма групами. У зв'язку з цим підприємство закликало жителів столиці приходити, щоб стати донорами.

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