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/Педіатрія

Зростання смертності! Зіркам пред'явили серйозні звинувачення через дитячі фото

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Британська благодійна організація The Lullaby Trust стурбована тим, що зірки публікують в соцмережах фотографії, на яких їх немовлята сплять в стручках, гніздах або на м'якій поверхні.

За словами організації, зірки ненавмисно просувають небезпечні методи або продукти мільйонам людей, повідомляє The Sun.

Серед таких знаменитостей Кім Кардаш'ян, Хіларі Дафф, Софі Елліс-Бекстор і Емі Чайлдс.

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян

vogue.ua

Сплячий малюк Кім (скріншот)

Сплячий малюк Кім (скріншот)

thesun.co.uk

Кім Кардаш'ян - одна із зірок, яка публікує небезпечні фотографії своїх дітей в інтернеті.

Хіларі Дафф

Хіларі Дафф

teleprogramma.pro

Дитина Хіларі спить в чоботях і тюрбані (скріншот)

Дитина Хіларі спить в чоботях і тюрбані (скріншот)

thesun.co.uk

Хіларі Дафф також опублікувала знімок свого малюка в очевидно ризикованій позі для сну.

Емі Чайлдс

Емі Чайлдс

peoples.ru

Спляча дитина Емі Чайлдс (скріншот)

Спляча дитина Емі Чайлдс (скріншот)

thesun.co.uk

Прес-секретар Емі Чайлдс заявила, що керівні принципи були неясними, і додала, що безпека дітей завжди в центрі уваги Емі.

За словами благодійної організації, слід уникати подушок, дитячих ліжечок та м'яких постільних речей.

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