Зростання смертності! Зіркам пред'явили серйозні звинувачення через дитячі фото

Британська благодійна організація The Lullaby Trust стурбована тим, що зірки публікують в соцмережах фотографії, на яких їх немовлята сплять в стручках, гніздах або на м'якій поверхні.
За словами організації, зірки ненавмисно просувають небезпечні методи або продукти мільйонам людей, повідомляє The Sun.
Серед таких знаменитостей Кім Кардаш'ян, Хіларі Дафф, Софі Елліс-Бекстор і Емі Чайлдс.
Кім Кардаш'ян
vogue.ua
Сплячий малюк Кім (скріншот)
thesun.co.uk
Кім Кардаш'ян - одна із зірок, яка публікує небезпечні фотографії своїх дітей в інтернеті.
Хіларі Дафф
teleprogramma.pro
Дитина Хіларі спить в чоботях і тюрбані (скріншот)
thesun.co.uk
Хіларі Дафф також опублікувала знімок свого малюка в очевидно ризикованій позі для сну.
Емі Чайлдс
peoples.ru
Спляча дитина Емі Чайлдс (скріншот)
thesun.co.uk
Прес-секретар Емі Чайлдс заявила, що керівні принципи були неясними, і додала, що безпека дітей завжди в центрі уваги Емі.
За словами благодійної організації, слід уникати подушок, дитячих ліжечок та м'яких постільних речей.
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