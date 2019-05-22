Зростання смертності! Зіркам пред'явили серйозні звинувачення через дитячі фото

Британська благодійна організація The Lullaby Trust стурбована тим, що зірки публікують в соцмережах фотографії, на яких їх немовлята сплять в стручках, гніздах або на м'якій поверхні.

За словами організації, зірки ненавмисно просувають небезпечні методи або продукти мільйонам людей, повідомляє The Sun.

Серед таких знаменитостей Кім Кардаш'ян, Хіларі Дафф, Софі Елліс-Бекстор і Емі Чайлдс.

Кім Кардаш'ян vogue.ua

Сплячий малюк Кім (скріншот) thesun.co.uk

Кім Кардаш'ян - одна із зірок, яка публікує небезпечні фотографії своїх дітей в інтернеті.

Хіларі Дафф teleprogramma.pro

Дитина Хіларі спить в чоботях і тюрбані (скріншот) thesun.co.uk

Хіларі Дафф також опублікувала знімок свого малюка в очевидно ризикованій позі для сну.

Емі Чайлдс peoples.ru

Спляча дитина Емі Чайлдс (скріншот) thesun.co.uk

Прес-секретар Емі Чайлдс заявила, що керівні принципи були неясними, і додала, що безпека дітей завжди в центрі уваги Емі.

За словами благодійної організації, слід уникати подушок, дитячих ліжечок та м'яких постільних речей.

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