Задирки і сухі п'яти: названі непримітні ознаки проблем зі здоров'ям у дитини

Тіло дитини часто реагує на захворювання ще до того, як з'являється погане самопочуття і виразні симптоми конкретного захворювання.

До того ж, малюк не завжди (в міру свого віку) може зрозуміти, що саме його турбує і правильно описати стан. Та й деякі хвороби і збої протікають без звичних "дзвіночків" у вигляді температури, слабкості і "текучого" носа.

"Часто перші ознаки порушень можна помітити за зовнішніми проявами – на шкірі, язику, ручках, ніжках і ін. Просто придивіться до свое чадо уважніше, і, помітивши недобре, зверніться до лікаря – він уже або розвіє ваші побоювання, або призначить додаткові обстеження і адекватне лікування", – пояснила читачам MedOboz сімейний лікар Марія Горіла.

Неполадки в організмі дитини часто першими видають зовнішні ознаки Агуся

Отже, такі ознаки на тілі дитини повинні звернути вашу увагу і стати приводом для звернення до поліклініки:

– Суха шкіра губ і часта поява "заїд" – зазвичай такі ознаки супроводжують шлунково-кишкові розлади.

– Яскраво-червоний язик і ясна – це видає активну роботу імунітету проти будь-якої (можливо прихованої) інфекції.

– Блідо-рожеві ясна – це є симптомом анемії. Можливо, дитині потрібне коригування харчування або додатковий прийом спеціальних препаратів.

– "Мокрі" очі – якщо немає лихоманки і дитина не втомлена, це може бути ознакою інфекційного захворювання очей і носа.

– Синці під очима (при тому, що дитина достатньо часу проводить на свіжому повітрі) часто попереджають про хронічної інфекції, захворювання органів дихання або ж є ознакою гельмінтозу.

– Висипання на шиї – якщо це не результат алергічної реакції, то ймовірно вони є проявом порушень в роботі щитовидної залози.

– Задирки навколо нігтів – вони можуть попереджати про нестачу білків в організмі, а також фолієвої кислоти або вітаміну С.

– Сильно випадає волосся – це серйозний симптом, який може попереджати про ендокринні збої і дефіциті життєво важливих мікроелементів, зокрема, заліза.

– Лущаться стопи – якщо справа не в неякісній білизні або взутті, це може бути ознакою грибкової інфекції, нестачі вітамінів або розвитку алергії.

– Занадто суха шкіра тіла (лущиться, свербить і ін.) – це може говорити про неправильний догляд за шкірою немовляти, перегріви, пересушене повітря в приміщенні або недостатнє споживання ним рідини. Але якщо ці чинники виключені, то причина може критися в гормональних збоях, порушенні кровообігу або дефіциті цінних для організму речовин.

– Червоні вуха – коли ця зовнішня ознака не швидкоплинна (почервоніння не проходить), то це може свідчити про наявність в організмі інфекції або розвиток дерматиту.

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