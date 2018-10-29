Як захистити дитину від сезонних вірусних захворювань?

Осінь — це не тільки золота пора, але і час застуд. Ледве встигнувши увійти після літа в шкільний або дитсадковий режим, малюки починають хворіти. Тому в кожному будинку, де є діти, завжди знайдуться хоч якісь ліки від застуди або грипу. Про всяк випадок. Проте краще заздалегідь захистити дитину від інфекції, ніж потім заліковувати її препаратами.

Методи, які радять батькам дитинологи ММ "Добробут", на перший погляд, прості, але в той же час ефективні. Про те, як уберегти дітей від інфекції і як допомогти їм у разі хвороби, розповів Олексій Риков, головний лікар дитячих клінік ММ "Добробут".

Як реагує організм дитини?

Як правило, в період з жовтня по квітень інфекційними або вірусними захворюваннями дитина хворіє в середньому сім-вісім разів. Але це нормальна ситуація для дітей, тому що таким чином формується їх імунітет. Це специфічна реакція організму малюків, його захист. Тому вони хворіють частіше, ніж дорослі. І відвідуючи дитячий садок або школу, перебуваючи в скупченні людей, дитина в будь-якому випадку підхопить інфекцію. Єдине, що можуть зробити дорослі — намагатися уберегти хворого малюка від бактеріальних ускладнень.

Потрібно вакцинуватися чи ні?

Вакцинація — це єдиний дієвий метод, який більш-менш дозволяє захистити дитину від інфекцій.

Вакцинація від грипу проводиться один раз на рік. І бажано зробити її вже восени, тобто до того, як настане епідемічний період. Хоча і на початку зими теж не буде пізно.

Пневмококова вакцина не входить до національного календарю щеплень, проте вона захищає від бактеріальних респіраторних інфекцій та ускладнень вірусних інфекцій, які дуже часто виникають у малят, які відвідують дитячий садок. Робиться вона за певною схемою.

В роботі дитинолога медичної мережі "Добробут" всі методи спрямовані на те, щоб попередити хворобу. Тобто однозначно краще спостерігати за здоров'ям малюка і проводити превентивні заходи, ніж лікувати його від захворювання, що вже розвилося. Тому що в більшості випадків дитячий організм сам справляється з недугою. Важливіше не лікувати дитину, а зробити все можливе, щоб він не захворів. І вакцинація — один з таких методів захисту від інфекцій.

Чи є таблетка від вірусів?

На жаль, немає ефективних препаратів, які могли б зміцнити імунітет або вбити віруси, не давши їм проникнути в організм. На сьогодні противірусних препаратів з доведеною ефективністю небагато, наприклад, такий засіб для лікування грипу, як осельтамівір.

А як бути з народними засобами? Гірчичники, спиртові компреси, гарячі ванночки — це все способи, про які вже пора забути. Вони нічим не допомагають, хіба що заспокоюють батьків — адже вони щось роблять з дитиною.

Крім того, при виборі ліків батьки часто керуються порадами знайомих або фармацевта в аптеці і тим самим тільки шкодять своїй дитині. На жаль, в даний час ще немає таких таблеток, які здатні захистити дитину від вірусів.

Шість важливих способів захисту дітей від вірусів

Причина, чому діти починають часто хворіти, не пов'язана з різким похолоданням, а найчастіше — з ростом епідемічної захворюваності. Є періоди, коли віруси розмножуються і поширюються більш інтенсивно. Ось чому важливо заздалегідь захистити дитину від сезонних вірусних захворювань.

Крім вакцинації, потрібно:

Уникати масового скупчення людей. Джерелом вірусу є людина. Тому не ходіть в розпал епідемії грипу з дітьми в торгові центри, супермаркети, кінотеатри і т.п., тобто в ті місця, де є можливість заразитися.

Мити руки. Ми зазвичай вважаємо джерелом вірусу ніс і рот, проте забуваємо про руки. І якщо все-таки так вийшло, що ви відвідали громадське місце, дитина обов'язково доторкнеться до поперечин та інших поверхонь. Мийте і обробляйте руки якомога частіше.

Провітрювати приміщення. Вірус руйнується в прохолодному і вологому просторі. А в квартирі зазвичай сухе тепле повітря — комфортне місце для інфекції. Частіше провітрюйте приміщення та проводьте вологе прибирання.

Ізолювати хворого. Якщо в будинку хтось уже захворів, то обмежте його спілкування з дитиною. Що стосується маски, то її повинен носити хворий, щоб вірус не передавався повітряно-крапельним шляхом.

Більше пити. Рідина вимиває вірус з організму. Не дарма ж під час грипу людина постійно п'є чай або воду. Можна пити більше рідини для попередження захворювання.

Скорегувати режим дитини. Щоб не послабити імунітет, важливо дотримуватися простих правил: дитина повинна висипатися; для його організму важлива систематичність, тому треба вчасно лягати і вставати; проводите більше часу на свіжому повітрі (не в місцях скупчення людей).

Дитинологи медичної мережі "Добробут" радять: краще провести заходи, що попереджають хворобу, ніж використовувати лікарські препарати, які тільки послаблюють дитячий імунітет.

Будьте здорові!

Мережа медичних клінік "Добробут"