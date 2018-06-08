Вистачить і години: Супрун попередила батьків про смертельну небезпеку для їх дітей

До 70 ℃ нагрівається панель автомобіля на сонці в звичайний жаркий день протягом однієї години. Такого часу може вистачити, щоб дитина постраждала від теплової травми, якщо вона залишиться в закритому автомобілі, або навіть загинула.

Результатами дослідження Університету Арізони (США) поділилася в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, підкресливши, що якщо авто буде в тіні, то цей час збільшується до 2-х годин.

"Вік, вага, наявні проблеми зі здоров'ям і інші чинники, включаючи одяг і рівень гідратації, впливають на швидкість отримання теплової травми. Діти, в порівнянні з дорослими, особливо чутливо реагують на зміни температури. Однак часто вони не відчувають перепадів, не можуть вчасно сказати, що їм жарко. Перебуваючи в тих же умовах, що і дорослі, діти перегріваються набагато швидше", - попереджає медик.

Супрун закликала бути уважними і ніколи не залишати дітей в машині без нагляду дорослих протягом будь-якого часу.

"Навіть якщо ви уважні і люблячі батьки, психологи попереджають, що в рутинних справах, ви можете забувати про дуже важливі речі. І це може статися з кожним. Якщо плануєте подорож з дітьми автомобілем в жаркий період, беріть достатню кількість води для пиття і навіть обтирання, частіше зупиняйтеся, одягайте дитину в легкий одяг і стежте за температурою в салоні авто. Ці поради також стосуються домашніх улюбленців!" - написала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Супрун розвінчали чутки про поширене захворювання.