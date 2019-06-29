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/Педіатрія

"Він був сірий, губи сині": на Буковині через лікарську помилку помер 3-річний хлопчик

1.1тЧитати матеріал російською

На Буковині померла 3-річна дитина з двосторонньою гнійною пневмонією, якій не змогли поставити правильний діагноз.

У тому, що трапилося, батьки загиблого Саші Гордія звинувачують лікарів, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що у хлопчика раптово піднялася температура та з'явився кашель, після чого кілька днів різні лікарі не могли поставити точний діагноз.

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Мама Саші Гордія на могилі сина

Мама Саші Гордія на могилі сина

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"Перша лікар сказала – нічого страшного немає, це від кашлю температура. На другий день – гнійна ангіна, стоматит, на третій день – можливо, це кір. Три лікарі його слухали і три лікарі сказали, що легені чисті", – каже мати хлопчика Леся Гордій.

Оскільки в Путильській лікарні інфекційного відділення немає, батькам порадили їхати в обласний центр за 120 кілометрів. Лікар інфекційного відділення Чернівецької обласної дитячої лікарні Роман Гончарук діагностував у дитини кір.

"Огляд тривав не більше хвилини. Відразу він – кір. Сів за стіл і відразу почав писати цей висновок. Не запропонувавши нам градусника, не послухавши і не пропонуючи нам госпіталізацію", – стверджує Гордій.

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Сім'я повернулася додому, але хлопчик не припиняв температурити і кашляти. Коли Сашкові стало погано, сімейний лікар вирішила його госпіталізувати.

Саша Гордій

Саша Гордій

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Загибла дитина і батьки

Загибла дитина і батьки

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"Він був сірий, губи сині, худий. Зайшла, побачила, що це дуже важка дитина", – згадала сімейка лікар Путильської амбулаторії сімейної медицини Тетяна Терен.

У районній лікарні малюкові зробили рентгенівський знімок, на якому лікар відразу побачив пневмонію, але не ознаки кору.

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"Під час огляду в дитини жодної висипки не було. Коли побачили разом із педіатром знімок, то дуже здивувалися. На знімку було прострочене запалення легенів з обох сторін виражене", – розповів лікар реанімаційного відділення Путильської ЦРЛ Михайло Гавриляк. Через півтори години хлопчик помер у реанімації.

Зі свого боку Гончарук запевняє, що бачив у дитини ознаки кору, а мати відмовилася від госпіталізації.

Висновок про смерть

Висновок про смерть

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"Оглянув дитину, поставив діагноз, написав консультативний висновок. У висновку написано те, що написано, то що бачив, те й написав. Щось інше я не можу писати апріорі", – сказав він.

Мати дитини наполягає, що її підпис на документах не означає відмову від госпіталізації. "Я розписалася в тому журналі навпроти своїх даних. Про госпіталізацію бесіди не було взагалі", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кременчуці дитина загинула через лікарську помилку. Хлопчика лікували в міській дитячій лікарні від захворювання шлунка, у той час як, за попередніми даними, причиною смерті став набряк головного мозку.

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Тема
здоров'я
Місце
УкраїнаЧернівці
Теги
померла дитиналікарська помилкаскандаливидео
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