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/ Педіатрія

"Можуть залишитися безплідними!" Лікар звернувся до противників вакцинації

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Багато батьків в Україні безпричинно відмовляються від вакцинації своїх дітей і тим самим ставлять під загрозу їхнє життя та здоров'я.

Так, через перенесений у дитинстві паротит (свинку) хлопчики можуть на все життя залишитися безплідними. І це лише один з численних ризиків, розповів в ефірі ObozTV член Асоціації сімейних лікарів України Юрій Зінчук.

Медик наголосив, що відмова батьків вакцинувати своїх дітей – основна причина епідемії кору в Україні. Тільки з початку 2019 року на кір захворіло понад 56 000 осіб.

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У зв'язку з цим Зінчук нагадав, що від паротиту, кору та краснухи щеплять комплексною вакциною КПК.

"Якщо, наприклад, хлопчик перехворів свинкою (паротит) – він може на все життя залишитися бездітним. Тому що разом зі слинною залозою уражаються яєчка", – пояснив він.

"А якщо потім дівчинка перенесе краснуху під час вагітності, то у неї може народитися дитина глуха, сліпа або з вадою серця. Це великий ризик", – попередив лікар.

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Зінчук закликав батьків зробити все, щоб їхні діти росли здоровими, а не ставити на них експерименти.

"Батьки це мають знати. Куди вони своїх дітей кидають? Адже самі вони щеплені і народили нормальних дітей!" – зазначив він.

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Вакцини захищають дітей від низки інфекційних хвороб з небезпечними ускладненнями

blog.pregistry.com

Як уже писав OBOZREVATEL, дитина, який не отримала своєчасне щеплення, може не тільки захворіти сама, але і заразити інших. Через це в квітні 2019 року Верховний суд України постановив, що невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячий садок.

Хоча біологи і медики неодноразово розвіювали міфи про вакцинацію, деякі затяті противники щеплень вірять в те, що вони завдають тільки шкоди. У травні заступник міністра охорони здоров'я США Брет Джиро навіть висловив здивування, чому в країні "з такими розумними людьми" кількість випадків зараження на кір на рівні слаборозвинених держаи.

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Теми
Вакцинація в Україні Батьки і діти Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юрій Зінчук
Місце
Україна
Теги
Поради лікаря діти здоров'я щеплення щеплення від кору
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Скирда Тарас
Скирда Тарас
З яких пір кір став смертельно не безпечною хворобою? В совєтському союзі не робили щеплень від кору, бо вважалось, що краще в дитинстві перехворіти і мати імунітет на все життя, це безпечніше, ніж вливати в організм дитини отруту під назвою "вакцина". Від сумнівних вакцин більше шкоди, ніж від самої хвороби.
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bruno jordano
bruno jordano
боін,та ввeдіть кримінальну відповідальність цих дeбілів
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