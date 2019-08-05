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/ Педіатрія

В Україні зафіксували новий спалах кору: озвучені страшні дані

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В Україні 287 осіб захворіли на кір за період із 27 липня до 2 серпня.

Всього від початку 2019 року цю хворобу підхопили понад 56,8 тисяч жителів, інформує прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року. МОЗ закликає не зволікати та звернутися до лікаря", – йдеться у повідомленні.

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Також відомство нагадало, що наявність щеплень у дитини за календарем – обов'язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів та шкіл.

Уточнюється, що протягом 31-го тижня поточного року захворіло 160 дорослих і 127 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

Від початку року (із 28 грудня 2018 до 2 серпня 2019) на кір захворіли 56 861 осіб: 26, 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

Протягом спалаху влітку 2017 року на кір захворіли майже 115 тис. осіб, 39 із яких померли.

Ілюстрація. Вакцинація

Ілюстрація. Вакцинація

Parents Magazine/shutterstock

Як уже писав OBOZREVATEL, дитина, яка не отримала своєчасне щеплення, може не тільки захворіти сама, але і заразити інших. Через це в квітні 2019 року Верховний суд України постановив, що невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячий садок.

Спалах кору в Україні почався влітку 2017 року. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 70% хворих не було необхідних щеплень (обох чи лише одного). У зв'язку з безпрецедентною епідемією МОЗ скасував вікові обмеження на безкоштовні вакцинації. Наразі зробити щеплення безкоштовно можуть як діти, так і дорослі.

Календар обов'язкових щеплень

Календар обов'язкових щеплень

moz.gov.ua

Детальніше про причини, симптоми і профілактику кору можна прочитати на MedOboz.

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Теми
Спалах кору здоров'я вакцинація
Місце
Україна
Теги
діти кір щеплення від кору щеплення здоров'я Міністерство охорони здоров'я
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