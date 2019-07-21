В Індії народилася дівчинка з трьома головами: моторошні фото і відео 18+

У четвер, 11 липня, в штаті Уттар-Прадеш (Індія) народилася "триголова" дівчинка, яка страждає рідкісною хворобою.

Лікарі виявили у дитини енцефалоцеле — вроджену ваду розвитку черепа і головного мозку, при якій частина мозкової речовини виявляється поза черепною коробкою. Про це написала Lenta.ru з посиланням на таблоїд The Sun (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Через дефект кісткової тканини здається, що у дівчинки з потилиці ростуть ще дві голови, написало видання.

Дівчинка з трьома головами The Sun

Лікарі відзначили, що вагітність новоспеченої матері проходила без ускладнень. На даний момент медики з'ясовують, що стало причиною такої аномалії у немовляти.

"Це захворювання вкрай рідкісне. Тіло дитини не до кінця розвинулося. Ми зробимо МРТ, після чого проведемо операцію і відділимо "голови", — підкреслив представник лікарні Раджеш Тхакур.

Дівчинка з трьома головами The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індонезії живе дитина з двома лицями і двома мізками в одній голові. Така патологія трапляється в одному з 250 тисяч випадків.

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