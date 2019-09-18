У Львові від страшної інфекції померла 2-річна дитина

У Львові від менінгококової інфекції помер 2-річний хлопчик.

Як повідомило місцеве видання Zaxid.net, хвороба розвивалася стрімко – піднялася температура, з'явилася блювота і симптоми, що нагадують ентеровірусну або гостру респіраторну інфекцію.

"Дитину відвезли в лікарню в Меденичах Дрогобицького району. Але стан погіршувався і дитину госпіталізували до Львова, у реанімаційне відділення Львівської обласної інфекційної лікарні", – розповів заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

У Львові від менінгококової інфекції померла дитина MRPL.city

Хлопчик потрапив до лікарні у другій половині дня у вівторок, 17 вересня, а вночі помер.

На Львівщині вже зафіксовано вісім випадків цієї інфекції серед дітей та дорослих.

Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, тому медикам потрібно буде з'ясувати, з ким контактувала дитина і чи є у її оточення схожі симптоми.

Як писав OBOZREVATEL, в Черкасах 2-річна дитина померла від менінгококової інфекції блискавичної форми. Хлопчик помер за два дні з моменту виявлення хвороби.

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