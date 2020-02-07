Робили без анестезії: з'ясувалися нові подробиці жахливої смерті дитини в київській лікарні

У київській лікарні, де під час гастроскопії помер 2-річний хлопчик, могли перед процедурою ввести дитині загальну анестезію.

Ця норма щодо дітей до шести років обов'язкова відповідно до європейських стандартів, розповіла ТСН дитяча гастроентерологиня Галина Салтикова (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вона пояснила, що зондування – це болюча процедура, яку витримує далеко не кожен дорослий.

На гастроскопії в Києві померла дитина Колаж

"Рекомендацією є проведення [гастроскопії] дітям під загальним наркозом. Друге – обов'язкове використання зондів тієї довжини і ширини, які повинні відповідати зросту та вазі дитини", – пояснила доцентка кафедри педіатрії №4 НМУ Богомольця.

Відносно того, чи могла дитина загинути від шматочка пластикової іграшки, яку проковтнула напередодні, лікарка відповіла:

"Шматочок може бути гострим. Небезпека може бути в гостроті. Може пошкодити слизову і сприяти розвитку кровотечі".

Зазначимо, згідно з висновками експертів, смерть дитини настала через розрив глотки і стравоходу.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно правоохоронці опитали батьків дворічного хлопчика, який загинув під час проведення гастроскопії в одній із лікарень Києва.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 140 – неналежне виконання службових обов'язків медичного або фармацевтичного працівника, яке призвело до тяжких наслідків, зокрема, смерті людини.

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