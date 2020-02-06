Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Педіатрія

Серце зупинилося на руках батька: в Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

43т
Читати матеріал російською

У Києві 2-річна дитина померла під час проведення гастроскопії, батьки звинуватили в трагедії медиків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, який вийшов у четвер, 6 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Мати загиблого Максима Олена Мигович розповіла, що два дні тому ввечері малюк грався зі старшою сестрою. "Вони стрибали на ліжку. У руках у нього була лялька, від якої Максим відірвав ногу. Він ту ногу гриз і, коли зістрибнув з ліжка на подушки, напевно, поперхнувся цією ногою", – згадала вона.

Новини
Під Херсоном через помилку лікарів померла 3-річна дитина

У Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

У Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

Батьки одразу перевірили горло. Батько перевернув сина догори ногами. Все, начебто, було нормально, але пізніше дитину почало нудити. Через годину все повторилося. Батьки викликали швидку і Максима госпіталізували в дитячу лікарню на вулиці Богатирській у столиці. Там зробили рентген, взяли аналізи і на ранок призначили гастроскопію.

Перша процедура не дала результату і лікар призначив повторне обстеження. "Син кричав і плакав. Лікар вставив вдруге. Він, коли діставав зонд і шайбу, то пішла кров. Розпухла шия, посинів", – розповів батько загиблого Юрій Мигович.

Серце Максима перестало битися на руках у батька. Дитину намагалися реанімувати, але марно.

У Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

У Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

Скріншот із відео

Результат експертизи показав, що смерть дитини настала через розрив глотки і стравоходу. Завідувачка хірургічним відділенням лікарні на Богатирській коментувати висновок бюро експертиз відмовилася.

"У нас немає висновку. Нам не прислали, вибачте. Я думаю, що оцінку дадуть компетентні органи. Зондування було призначене, тому що була кровотеча", – запевнила Світлана Брагинська.

За словами адвоката, якщо провину медика доведуть, йому загрожує до п'яти років в'язниці. Батькам порадили провести ще одну судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті їхньої дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Буковині померла 3-річна дитина з двосторонньою гнійною пневмонією, якій не змогли поставити правильний діагноз.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
лікарська помилка лікарі
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
139
1
Смішно
0
Цікаво
150
Сумно
27
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Земля пухом мальчику.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Украинский мир во всей красе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Он Алекс
Он Алекс
Газмяс Омский, ты пидр и выродок ольгинский
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smith Zlata
Smith Zlata
Таких врачей следует гнать в шею! Горе какое....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини