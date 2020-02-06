Серце зупинилося на руках батька: в Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

У Києві 2-річна дитина померла під час проведення гастроскопії, батьки звинуватили в трагедії медиків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, який вийшов у четвер, 6 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Мати загиблого Максима Олена Мигович розповіла, що два дні тому ввечері малюк грався зі старшою сестрою. "Вони стрибали на ліжку. У руках у нього була лялька, від якої Максим відірвав ногу. Він ту ногу гриз і, коли зістрибнув з ліжка на подушки, напевно, поперхнувся цією ногою", – згадала вона.

У Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк

Батьки одразу перевірили горло. Батько перевернув сина догори ногами. Все, начебто, було нормально, але пізніше дитину почало нудити. Через годину все повторилося. Батьки викликали швидку і Максима госпіталізували в дитячу лікарню на вулиці Богатирській у столиці. Там зробили рентген, взяли аналізи і на ранок призначили гастроскопію.

Перша процедура не дала результату і лікар призначив повторне обстеження. "Син кричав і плакав. Лікар вставив вдруге. Він, коли діставав зонд і шайбу, то пішла кров. Розпухла шия, посинів", – розповів батько загиблого Юрій Мигович.

Серце Максима перестало битися на руках у батька. Дитину намагалися реанімувати, але марно.

У Києві під час гастроскопії помер 2-річний малюк Скріншот із відео

Результат експертизи показав, що смерть дитини настала через розрив глотки і стравоходу. Завідувачка хірургічним відділенням лікарні на Богатирській коментувати висновок бюро експертиз відмовилася.

"У нас немає висновку. Нам не прислали, вибачте. Я думаю, що оцінку дадуть компетентні органи. Зондування було призначене, тому що була кровотеча", – запевнила Світлана Брагинська.

За словами адвоката, якщо провину медика доведуть, йому загрожує до п'яти років в'язниці. Батькам порадили провести ще одну судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті їхньої дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Буковині померла 3-річна дитина з двосторонньою гнійною пневмонією, якій не змогли поставити правильний діагноз.

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