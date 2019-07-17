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/ Педіатрія

Це диво! В Україні лікарі врятували 480-грамову дитину: фото і відео маляти

8.1т Читати матеріал російською

У Львові неонатологи змогли вчинити справжнє диво і виходити дитину із критично малою вагою – всього 480 грамів.

Вона народилася на 23 тижні вагітності. Причому брат-близнюк дівчинки не вижив. Батьки кинули Ірину відразу після народження, але лікарі не опустили рук і почали боротьбу, передає ТСН. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Річ навіть не в розмірах тіла, а у критичній незрілості всіх функцій органів і систем, за якої неможливе самостійне життя", – пояснила завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених Львівської обласної лікарні Зоряна Салабай.

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Врятована дівчинка

Врятована дівчинка

Скріншот із відео

Для того, щоб повернути дівчинку до життя знадобилося три місяці апарату штучного дихання, сім місяців кисневої терапії, окрема палата.

Зараз у Ірини залишилися проблеми зі здоров'ям, особливо із зором, але їх усі можна виправити, кажуть медики.

Дівчинка відразу після народження

Дівчинка відразу після народження

Скріншот із відео

Це диво! В Україні лікарі врятували 480-грамову дитину

Скріншот із відео

Це диво! В Україні лікарі врятували 480-грамову дитину

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Лондоні лікарі дивним чином врятували дитину вагітної 35-річної Сани Мухаммад, яку застрелили з арбалета у власному будинку.

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Україна Львів
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