Це диво! В Україні лікарі врятували 480-грамову дитину: фото і відео маляти

У Львові неонатологи змогли вчинити справжнє диво і виходити дитину із критично малою вагою – всього 480 грамів.

Вона народилася на 23 тижні вагітності. Причому брат-близнюк дівчинки не вижив. Батьки кинули Ірину відразу після народження, але лікарі не опустили рук і почали боротьбу, передає ТСН. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Річ навіть не в розмірах тіла, а у критичній незрілості всіх функцій органів і систем, за якої неможливе самостійне життя", – пояснила завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених Львівської обласної лікарні Зоряна Салабай.

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Врятована дівчинка Скріншот із відео

Для того, щоб повернути дівчинку до життя знадобилося три місяці апарату штучного дихання, сім місяців кисневої терапії, окрема палата.

Зараз у Ірини залишилися проблеми зі здоров'ям, особливо із зором, але їх усі можна виправити, кажуть медики.

Дівчинка відразу після народження Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Лондоні лікарі дивним чином врятували дитину вагітної 35-річної Сани Мухаммад, яку застрелили з арбалета у власному будинку.

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