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Анатолій Власенко
Анатолій Власенко
Лікар-отоларинголог, сурдологВсі статті автора

Советы для тех, кто планирует отдых с детьми

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Это нужно прочитать всем, кто собирается в тёплые страны или же на дачу за красивым загаром и положительными эмоциями. Особенно если вы едете не одни, а с детками. Будем говорить о безопасном загаре и о правилах нахождения под солнцем.

Наверняка, из уроков физики все вы помните, что солнечный свет состоит из нескольких спектров излучения: ультрафиолетовое излучение особенно нас интересует, так как под его влиянием вырабатывается витамин D3. Этот витамин очень важен для детского организма, так как он принимает участие в усвоения кальция, положительно влияет на центр терморегуляции, улучшает структуру кожи и т.д.

Но есть и обратная сторона медали - при длительном и неправильном пребывании на солнце могут возникать нежелательные последствия такие как ожоги, перегревание и даже солнечный и тепловой удар.

Для того чтобы свести к минимуму все эти негативные моменты следует придерживаться некоторых простых правил:

  • Находиться под открытым солнцем с 8 до 10 утра и после 16.00 вечером.

  • Пользоваться солнцезащитными зонтиками из натуральных тканей.

  • Обязательно пользоваться водостойкими солнцезащитными кремами. Причем SPF фильтр должен быть не менее 30.

  • Наличие у ребенка головного убора даже не обсуждается! Желательно чтобы он был светлых цветов и из натуральных тканей. Очень хорошо подходят светлые соломенные шляпки.

  • Так же не стоит забывать о достаточном употреблении воды.

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Автор
Анатолій ВласенкоАнатолій Власенко
Тема
здоров'я
Об'єкти
здоров'ядітивідпусткаПоради лікаря
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