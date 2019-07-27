Шкодять здоров'ю дітей: названі небезпечні предмети побуту

Речовини, якими замінили небезпечний компонент пластику бісфенол А (BРA), викликають збільшення зайвої ваги у дітей.

Вчені з медичного центру NYU Langone Health (США) встановили, що аналоги BРA – бісфенол S і F – негативно впливають на дитяче здоров'я. Про це повідомляє Web MD.

Команда дослідників вивчила рівні BРS і BРF, які знаходяться в пластикових контейнерах для їжі та пляшках для воді, в сечі більш ніж 1800 американських дітей і підлітків. Вони виявили, що в цілому більш високі рівні цих хімічних речовин корелювали з ростом розповсюдженості ожиріння.

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Результати показали, що при кожному збільшенні BPS "на одиницю" ймовірність накопичення зайвих кілограмів зростала на 16%, а ризик важкого ожиріння – на 18%. Тим часом, BPF рідше виявлявся в досліджуваних зразках сечі. Але при його виявленні, шанси появи відкладень в області живота збільшувалися на 29%. Отримані результати показують наявність зв'язку між хімічними речовинами і цим метаболічним станом.

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Як писав MedOboz, хлопчики стали раніше досягати статевої зрілості, частково через зростання індексу маси тіла в дитинстві.

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