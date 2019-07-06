"Розслабтеся!" Комаровський розвінчав міф про маленьких дітей

Батьки маленьких дітей, у яких довго не ростуть молочні зуби, не повинні боятися, що їх дитина "не така як усі".

Про це в Instagram розповів відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський. Він розвіяв міф про зв'язок між відсутністю молочних зубів і проблемами зі здоров'ям дитини.

На запитання, що робити, якщо у дитини довго не ростуть молочні зуби, Комаровський заявив: "Перестати заглядати їй до рота – це найголовніша порада. Дітей, у яких не виростають зуби, не буває. Прямий взаємозв'язок між станом здоров'я і відсутністю молочних зубів також відсутній. Заспокойтеся. Я за своє життя, подивившись понад півмільйона дітей, дитини, у якої не виросли зуби, не бачив жодного разу. Інше питання в тому, що, так, коли у вас з'явилися зуби, то він такий, як усі. Розслабтеся".

За його словами, така патологія можлива, "якщо у дитини є важкі порушення обміну кальцію і фосфору, якщо у неї є важкий рахіт".

"Але не буває такого, що все на місці, а зубів немає. Тобто, якщо у неї тричі були переломи рук, ноги колесом, голова квадратом, ще й зуби не ростуть – так, є якась загальна серйозна хвороба. Але, якщо все нормально, посміхається, розвивається, все добре, але зубів немає, потерпіть. Перестаньте заглядати до рота дитині", – уклав доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський також дав поради батькам, як правильно вибрати автокрісло для дитини. Крім того, він розповів, з якого віку дітям можна давати планшет.

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