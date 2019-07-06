"Розслабтеся!" Комаровський розвінчав міф про маленьких дітей

Батьки маленьких дітей, у яких довго не ростуть молочні зуби, не повинні боятися, що їх дитина "не така як усі".
Про це в Instagram розповів відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський. Він розвіяв міф про зв'язок між відсутністю молочних зубів і проблемами зі здоров'ям дитини.
На запитання, що робити, якщо у дитини довго не ростуть молочні зуби, Комаровський заявив: "Перестати заглядати їй до рота – це найголовніша порада. Дітей, у яких не виростають зуби, не буває. Прямий взаємозв'язок між станом здоров'я і відсутністю молочних зубів також відсутній. Заспокойтеся. Я за своє життя, подивившись понад півмільйона дітей, дитини, у якої не виросли зуби, не бачив жодного разу. Інше питання в тому, що, так, коли у вас з'явилися зуби, то він такий, як усі. Розслабтеся".
За його словами, така патологія можлива, "якщо у дитини є важкі порушення обміну кальцію і фосфору, якщо у неї є важкий рахіт".
"Але не буває такого, що все на місці, а зубів немає. Тобто, якщо у неї тричі були переломи рук, ноги колесом, голова квадратом, ще й зуби не ростуть – так, є якась загальна серйозна хвороба. Але, якщо все нормально, посміхається, розвивається, все добре, але зубів немає, потерпіть. Перестаньте заглядати до рота дитині", – уклав доктор.
Питання: ⠀ Що робити, якщо у дитини довго не ростуть молочні зуби? ⠀ Відповідь: ⠀ Перестати заглядати йому в рот – це найголовніша порада. Дітей, у яких не виростають зуби не буває. Прямий взаємозв'язку між станом здоров'я і відсутністю молочних зубів також немає. Заспокойтеся. Я своє життя, подивившись понад півмільйона дітей, дитини, у якого не виросли зуби, не бачив жодного разу. Інше питання в тому, що, так, коли у вас з'явилися зуби, то він такий, як усі. Розслабтеся. ⠀ Не буває такого, щоб, наприклад, все в порядку ... тобто якщо дитина має важкі порушення обміну кальцію і фосфору, якщо у нього є важкий рахіт, але не буває такого, що все на місці, а зубів немає. Тобто, якщо у нього три рази були переломи рук, ноги колесом, голова квадратом, ще й зуби не ростуть – так, є якась загальна серйозна хвороба. Але, якщо все нормально, посміхається, розвивається, все добре, але зубів немає, потерпіть. Перестаньте заглядати в рот дитині. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # зуби # діти # батьківство
Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Комаровський також дав поради батькам, як правильно вибрати автокрісло для дитини. Крім того, він розповів, з якого віку дітям можна давати планшет.
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