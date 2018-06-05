Стоит рассказать о том, как происходит великое таинство появления на свет нового человека и о возможных травмах в случае нарушения этого великого Алгоритма.

Будь готов!

Нет-нет, мы не будем вступать в пионеры, и отвечать "Всегда готов" вовсе не следует. Речь идет о готовности ребенка войти в сложный физиологический процесс, называемый рождением. В родах тяжело не только мамочке, но и малышу, который старательно пытается появиться на свет. И он должен быть готов к первому в своей жизни самостоятельному пути, называемому родовым каналом.

Травма рождения

Роды для малыша - огромный стресс. И не важно, каким путем он должен появиться - естественным или с помощью кесарева сечения. Ребенок покидает материнское лоно, где ему было уютно и безопасно, и попадает в другой мир, полный чужих запахов и звуков. Слишком долгое пребывание в родовых путях либо стремительное появление после кесарева могут вызвать шок. Его последствия негативно могут аукнуться в будущем.

Долгий путь

В родах маленький человечек вынужден упорно прокладывать себе путь головой в буквальном смысле слова. Чтобы пройти по узкому родовому каналу и провести за собой все тело, мягкие кости черепа малыша вынуждены деформироваться. Мозг оказывается в это время зажатым между ними, что может послужить причиной нарушения мозговой деятельности.

Терапия для мозга

Последствиям родовой травмы могут быть хронические заболевания, проявившиеся даже в старшем возрасте: головные боли, быстрая утомляемость, проблемы с памятью. Определяются данные симптомы ритмом движения костей черепа, который через позвоночник передается всем остальным органам человека. Если его синхронизировать, в организме наступает гармония. Даная методика используется краниосакральными терапевтами для восстановления здоровья и улучшения качества жизни маленьких пациентов. Применяя данную методику с первых минут рождения, в будущем можно избежать множества осложнений.