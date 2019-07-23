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/ Педіатрія

Рання статева зрілість у хлопчиків: вчені назвали причини

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Дослідження показують, що хлопчики стали раніше досягати статевої зрілості, частково через зростання індексу маси тіла (ІМТ) в дитинстві.

До такого висновку прийшли вчені зі Швеції, оцінивши тенденції росту 4090 юнаків, народжених в період з 1947 по 1996 рік. Про це повідомляє CNN.

Статеве дозрівання у хлопців, народжених в кінці 50-річного періоду, наступало в 13,7 року, тоді як у народжених на початку – в 14,2.

На думку фахівців, це можна пояснити збільшенням ІМТ в дитячому віці, яке пов'язане з більш ранніми термінами статевого дозрівання у хлопчиків. Додатковими факторами також можуть послужити харчування, соціально-економічні умови і вплив хімічних речовин, які руйнують гормони.

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Рання статева зрілість у хлопчиків: вчені назвали причини

Ілюстрація

Індекс маси тіла – це вага людини в кілограмах, поділена на квадрат зросту в метрах.

Раніше MedOboz писав, що через рідкісне захворювання американець Патрік Берлі досяг статевої зрілості ще в ранньому дитинстві.

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Тема
здоров'я
Місце
Швеція
Теги
Секс діти
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