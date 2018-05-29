Продовжує життя: чи потрібно брати дітей з собою у подорож

Дітей корисно брати з собою у подорож, так як отримані від цього відчуття продовжують життя.

Таку пораду дав відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

"З точки зору здоров'я, дитині корисно подорожувати? Або краще до бабусі на дачу, в здоровий і звичний мікроклімат?" - запитали його стурбовані батьки.

Відповідь була такою:

"Я глибоко переконаний у тому, що подорожі - це те, що покращує і подовжує життя. Бачити країни, обмінюватися враженнями, сформувати звичку подорожувати з малолітства - це дуже здорово. Коли мама і тато подорожують без дитини - це принципово груба помилка. Якщо ви маєте можливість подорожувати, ви перед Богом і совістю зобов'язані подорожувати разом з дітьми. Тому що про що ми можемо згадати потім? Про любов і подорожі. Дайте вашим дітям джерело спогадів. Обов'язково беріть їх з собою".

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