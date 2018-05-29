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Продовжує життя: чи потрібно брати дітей з собою у подорож

2.3тЧитати новину російською

Дітей корисно брати з собою у подорож, так як отримані від цього відчуття продовжують життя.

Таку пораду дав відомий український педіатр, лікар вищої категорії, телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

"З точки зору здоров'я, дитині корисно подорожувати? Або краще до бабусі на дачу, в здоровий і звичний мікроклімат?" - запитали його стурбовані батьки.

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Відповідь була такою:

"Я глибоко переконаний у тому, що подорожі - це те, що покращує і подовжує життя. Бачити країни, обмінюватися враженнями, сформувати звичку подорожувати з малолітства - це дуже здорово. Коли мама і тато подорожують без дитини - це принципово груба помилка. Якщо ви маєте можливість подорожувати, ви перед Богом і совістю зобов'язані подорожувати разом з дітьми. Тому що про що ми можемо згадати потім? Про любов і подорожі. Дайте вашим дітям джерело спогадів. Обов'язково беріть їх з собою".

Питання: ⠀ З точки зору здоров'я, дитині корисно подорожувати? Або краще до бабусі на дачу, в здоровий і звичний мікроклімат? ⠀ Відповідь: ⠀ Я глибоко переконаний в тому, що подорожі - це те, що покращує і подовжує життя. Бачити країни, обмінюватися враженнями, сформувати звичку подорожувати з малолітства - це дуже здорово. Коли мама і тато подорожують без дитини - це принципово груба помилка. Якщо ви маєте можливість подорожувати, ви перед Богом і совістю зобов'язані подорожувати разом з дітьми. Тому що про що ми можемо згадати потім? Про любов і подорожах. Дайте вашим дітям джерело спогадів. Обов'язково беріть їх з собою. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # подорожі

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров звернувся з проникливою промовою до своїх колег, у якій розповів про проблему неправильного сприйняття сучасним українським суспільством місії лікаря.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "Обозреватель".

Тема
здоров'я
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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