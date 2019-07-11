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/ Педіатрія

"Присутній в 70% випадків": названо несподівану ознаку аутизму

8.2т Читати матеріал російською

Атипова харчова поведінка у дитини може бути ознакою аутизму.

Вчені з Університету штату Пенсільванія встановили, що бажання вживати їжу суворо визначеним способом спостерігається у 70% дітей з даним захворюванням, повідомляє Medical Хpress.

Так, улюблена їжа може бути певного кольору (тільки червоною, наприклад) або форми. Також у малюка може відзначатися гіперчутливість до текстури продукту або до його температури. Іноді діти і зовсім відмовляються від їжі і можуть почати ховати її.

За словами автора дослідження С'юзен Мейс, така поведінка спостерігається у багатьох дітей з аутизмом і може сигналізувати лікарям і батькам про хворобу.

Новини
Аутизм: у зоні особливої уваги
"Присутній в 70% випадків": названо несподівану ознаку аутизму

Ілюстрація

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені з США знайшли спосіб зупинити прогресування смертельного генетичного захворювання, яке часто вражає дітей.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
Аутизм харчування діти
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