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/ Педіатрія

Принимаете антибиотик? Не забудьте о Субалине!

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Рациональное использование антибиотиков – глобальная проблема для мирового здравоохранения, а также для такой важной сферы в медицине, как педиатрия. Среди лекарственных назначений около четверти составляют антибактериальные средства. По данным ВОЗ, использование антибиотиков является обоснованным и необходимым только в 25-50% случаев. Нерациональное применение этих лекарств имеет негативные последствия в виде роста устойчивости микроорганизмов к имеющимся антибиотикам, возникновению побочных эффектов со стороны пищеварительной и иммунной систем, нарушения баланса микрофлоры кишечника. У детей в результате проведения антибиотикотерапии может развиваться антибиотикоассоциированная диарея (ААД). Это состояние нельзя оставлять без внимания, поскольку оно требует медикаментозной коррекции.

Известно, что взаимоотношения между человеческим организмом и микробами сложились по-разному. Одни выступают однозначными патогенами, другие – условными. Но есть группа микроорганизмов, которые помогают сохранить наше здоровье. Конечно же, речь идет о человеческом микробиоме – объекте множества научных исследований. Ученые доказали, что наш макроорганизм и микробы существуют в пределах одной уникальной, стабильной и динамической системы.

Эксперты Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов утверждают, что неконтролированное использование антибиотиков может подавлять активность микрофлоры нашего кишечника. На этом фоне часто возникает тяжелая диарея, которая связана с чрезмерным ростом Clostridium difficile. Это заболевание очень опасно, особенно для пациентов детского возраста.

У детей в результате проведения антибиотикотерапии может развиваться антибиотикоассоциированная диарея

У детей в результате проведения антибиотикотерапии может развиваться антибиотикоассоциированная диарея

Иллюстрация

Согласно ВОЗ, диагноз ААД ставится, если в течение 2 суток происходит больше 3 неоформленных каловыделений в результате лечения антибиотиками. ААД регистрируется у 5-35% больных, принимающих антибиотики. В Украине при пероральном введении препаратов ААД развивается у 5-15% пациентов детского возраста. Но есть и данные, сообщающие о заболевании у 62% из-за "процветания" Clostridium difficile.

Важен и тот факт, что развивается ААД на фоне приема любого антибиотика с широким спектром действия и это от способа применения не зависит. Статистика возникновения ААД такова: 20-30% случаев возникают при использовании клиндамицина и линкомицина, 10-25% – амоксицилина/клавуланата, 10-20% – цефиксима, 2-5% – цефалоспоринов, 2-5% – макролидов, 2-5% – фторхиналонов.

Если разделить ААД по происхождению, то можно выделить инфекционную и неинфекционную. Инфекционная ААД (20-25% клинических случаев) возникает в результате противомикробного действия антибиотиков с последующим угнетением как патогенных микробом, так и микрофлоры кишечника. Неинфекционная ААД является результатом побочного действия препарата на функции ЖКТ. Например, может усиливаться перистальтика тонкой кишки, возникает диарея гипермоторного характера. Из-за не до конца сформированного кишечного микробиома, новорожденные и дети до 5 лет имеют высокую склонность к ААД.

При возникновении диареи на фоне приема антибиотиков имеет место неинфекционный фактор. Если же ААД появилась после курса лечения, то вероятно влияние инфекционного фактора.

Субалин успешно используется для профилактики ААД у детей

Субалин успешно используется для профилактики ААД у детей

Иллюстрация

Увы, полностью удержаться от использования антибиотиков в педиатрии невозможно из-за большого количества болезней, которые лечатся только таким способом. Чтобы защитить кишечную микрофлору ребенка, у врачей есть действенное "оружие" под названием пробиотики. С этой целью используются молочнокислые бактерии, сахаромицеты, бифидобактерии и некоторые виды бацилл. Основной целью таких препаратов является нормализация количественного и качественного состава кишечного микробиома.

Наиболее часто используемыми бациллами для изготовления пробиотиков являются Bacillus subtilis. В их арсенале способность синтезировать литические ферменты, ферменты с противомикробной активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям. Они продуцируют протеолитические ферменты, которые улучшают процессы пищеварения. Их польза также заключает в синтезе полезных для нас веществ: аминокислот, витамина К и витаминов группы В. Самый большой плюс Bacillus subtilis – их безопасность, что позволяет назначать такие препараты даже маленьким детям.

Пробиотик Субалин часто применяется в современном мире, потому что его эффективность доказана на практике.

Средство успешно используется для профилактики ААД у детей:

  • уменьшает количество патогенных и условно-патогенных микробов и способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника дружественными пробиотическими бактериями;

  • усиливает локальный кишечный иммунитет;

  • устраняет последствия приема антибиотиков;

  • безопасен для организма, за счет того, что выполнив пробиотическую функцию, покидает организм.

  • производится в удобных лекарственных формах.

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Тема
здоров'я
Теги
діти супербактерія
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