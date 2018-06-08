Витамин D нужен для развития костей и для нормального роста ребёнка. Что случится, если ребёнок не получит должного количества витамина D?

У детей, которые не дополучают витамин D, может развиться рахит. Рахит делает кости тонкими и слабыми. У некоторых детей с рахитом происходит деформация ног – "ноги колесом".

Может ли мой ребёнок попасть в группу риска по дефициту витамина D?

Очень вероятно. Если малыш получает только грудное молоко или грудное молоко и молочную смесь, то ему может потребоваться дополнительное введение витамина D. Грудное молоко содержит огромное количество полезных веществ, которые необходимы крохе, но вот витамина D в нём недостаточно.

Другие факторы риска по дефициту витамина D:

у ребёнка тёмная кожа;

не пьёт достаточно молока или не ест пищу, дополнительно обогащённую витамином D;

принимает определённые медикаменты;

родился недоношенным;

имеет заболевание, которое мешает получать организму достаточное количество витамина D, например, муковисцидоз или целиакия;

большую часть своей жизни проживает в географической широте, где невозможно получить достаточное количество солнца.

Как я могу быть уверен(а), что мой ребёнок получает необходимое количество витамина D?

Приём витамина D (в виде таблеток, капсул, растворов) – это лучший способ быть уверенным, что ребёнок не страдает дефицитом и его кости здоровы.

Сколько нужно витамина D для ребёнка?

Эксперты рекомендуют, чтобы все дети принимали по 400-600 МЕ в день, начиная с нескольких дней жизни. Если у ребёнка есть какое-то заболевание, мешающее нормально получать витамин D, ему может потребоваться большая доза.

Поговорите со своим врачом о том, какой тип витамина D лучше принимать вашему малышу, в какой дозе и когда. Правильная доза зависит от питания вашего ребёнка, наличия или отсутствия каких-либо заболеваний и множества других факторов. Ведь так же важно и не дать слишком много витамина D, это может привести к развитию болезни.

А есть какой-то тест на выявление уровня витамина D?

Да, такой анализ существует. Врач может посоветовать сдать кровь на уровень витамина D.

Может ли ребёнок получать витамин D из пищи?

Да, некоторые продукты питания и напитки содержат витамин D:

Молочная смесь, молоко, апельсиновый сок, йогурт, обогащённые витамином D;

Лосось или скумбрия;

Консервированный тунец;

Хлопья, обогащённые витамином D;

Рыбий жир.

Также витамин D можно получить от солнца. Тело использует солнечные лучи для выработки в коже витамина D. Игры на свежем воздухе помогут ребёнку не только поддерживать физическую активность, но и поднять свой уровень витамина D. Но не забывайте, пожалуйста, что время, проведённое на солнце нужно ограничивать, использовать головные уборы и солнечные очки.