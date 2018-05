Пассивное курение – это термин, который используют, когда говорят о людях, которые не курят, но вдыхают табачный дым от курильщиков. Неужели пассивное курение влияет на здоровье детей?

Да. Исследования доказали связь между пассивным курением в доме и возникновением проблем со здоровьем у детей. Проблемы усиливаются, если курят оба родителя.

А какие проблемы могут возникнуть?

Пассивное курение повышает риск развития следующих проблем:

проблемы с дыханием: кашель, отхаркивание мокроты, хрипы (шумное дыхание);

инфекции лёгких: бронхиолиты, пневмонии;

астма;

лёгкие плохо развиваются и растут;

инфекции уха;

потеря слуха;

дети младшего возраста могут чаще срыгивать.

Позже, в более старшем возрасте, если дети находились под воздействием пассивного курения, у них могут появиться:

астма;

рак лёгких;

другие виды рака;

заболевания сердца;

Кроме того, дети, которые растут с курящими родителями, имеют больше шансов начать курить.

А что если у моего ребёнка уже есть астма?

Если у малыша уже есть астма, пассивное курение может повлиять на тяжесть его симптомов. Также пассивное курение приводит к необходимости чаще использовать лекарства от астмы и даже ложиться в больницу.

Может ли пассивное курение повлиять на еще нерождённого ребёнка?

Да. Если некурящая беременная женщина находится в доме, где курят, то возможно малыш родится с более низкой по сравнению с нормальной массой тела.

Какие могут быть проблемы, если женщина курит во время беременности?

В этом случае сильно повышается угроза выкидыша.

Если будущая мама курит, то возможно:

ребёнок родится недоношенным;

замедлится внутриутробное развитие;

малыш родится с врождёнными дефектами;

новорожденный погибнет от синдрома внезапной детской смерти (СВДС), причина которого пока точно неизвестна.

Достаточно ли сделать одну комнату свободную от курения?

Нет. Если вы хотите избавить своего малыша от проблем со здоровьем, то стоит полностью ограничить курение в доме. И не только в доме, но и в машине тоже. Причём курить в доме нельзя не только в присутствии ребёнка, но и вообще всегда. Воздухоочистители тоже не помогают избавиться от воздействия дыма. Только полный отказ от курения.

Что мне делать, с чего начать, если я хочу бросить курить?

Если вы хотите отказаться от этой вредной привычки, обратите своё внимание на аббревиатуру START:

S - Set a quit date – установите дату, когда вы собираетесь бросить (с понедельника, например);

T - Tell family, friends, and the people around you that you plan to quit – расскажите семье, друзьям и окружающим о вашем намерении;

A - Anticipate or plan ahead for the tough times you'll face while quitting – продумайте и спланируйте то, как вы будете переживать эти тяжёлые времена;

R - Remove cigarettes and other tobacco products from your home, car, and work – уберите все сигареты и другие табачные изделия из дома, машины, с рабочего места;

T - Talk to your doctor or nurse about getting help to quit – поговорите со своим врачом о том, какие есть способы и рекомендации врачей по отказу от курения.