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/Педіатрія

Отруйний павук зробив дірку у нозі хлопчика у Британії: фото 18+

1.8тЧитати матеріал російською

У Великобританії 9-річного хлопчика вкусив отруйний павук і буквально пропалив йому дірку в нозі.

Так, Боббі Клірі з графства Ессекс поскаржився на почервоніння в області гомілки. Його мати Емма вирішила, що хлопчика вкусив комар, і нанесла на його шкіру антисептик. Через три дні 34-річній жінці подзвонили зі школи і повідомили, що "Боббі кульгає, а його рана гноїться", пише The Mirror.

Мати відвела хлопчика до терапевта, однак той не помітив нічого небезпечного і просто обробив рану. Незабаром це місце початок гноїтися ще сильніше і там утворилася дірка.

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Отруйний павук зробив дірку у нозі хлопчика у Британії: фото 18+

The Mirror

Після цього дитину терміново доставили в лікарню. Як з'ясувалося, його вкусив отруйний павук. Лікарі видалили отруту з ноги дитини, її поточний стан здоров'я не уточнюється.

Отруйний павук зробив дірку у нозі хлопчика у Британії: фото 18+

The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на півдні Одеської області оселився новий вид павуків – хеіракантіум, або жовтосумий колючий павук (лат. Cheiracanthium punctorium), який може бути небезпечний для людини.

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Великобританія
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