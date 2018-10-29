Органи відмовили: на Закарпатті страшна хвороба вбила 12-річного хлопчика

У Мукачеві Закарпатської області в лікарні помер хворий на кір 12-річний хлопчик.

Трагедія сталася у суботу, 27 жовтня. Вранці, приблизно о 7:00 годині, 12-річного хлопчика із села Страбичово доставили у Закарпатську обласну дитячу лікарню в інфекційне відділення. Стан хлопчика на той момент був уже середньої тяжкості, пише Mukachevo.net.

Як розповів головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер, попередньо лікарі діагностували у нього кір.

"Захворювання приблизно тиждень тривало на дому. За медичною допомогою раніше до нас не звертався. Щеплень не було. Тобто, маємо запізніле звернення", — заявив лікар.

Шніцер пояснив, що стан хлопчика різко погіршився, і його перевели в реанімаційне відділення.

"Уже були холодні кінцівки, порушення мікроциркуляції, його одразу перевели в реанімаційне відділення. Там тривала негативна динаміка, падіння тиску, розлади життєво важливих органів, і на цьому тлі наступила смерть у дитини. Такий миттєвий перебіг хвороби", — зазначив він.

Чому батьки не звернулися за допомогою раніше, поки не відомо. Разом із тим, вони звернулися у поліцію із заявою про неналежне виконання роботи лікарів.

У Мукачівському районному відділі поліції розповіли, що відомості внесені в ЄРДР, відкрито провадження за ч. 2 статті 140 КК — неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

У лікарні зазначили, що спочатку проведуть всі експертизи, а вже за їхніми висновками діятимуть далі.

"Ми повинні мати результати судово-медичної експертизи, ми чітко повинні знати причину смерті дитини і підтвердити її на судово-медичному розтині. Були взяті імуноглобуліни, щоб підтвердити діагноз кору, а це не швидко робиться. І тільки після цього ми можемо проводити подальші дії. Це стосується уже останнього етапу лікування коли він поступив до нас у лікарню, — пояснив Шніцер.

Лікар також підкреслив, що перед цим потрібно провести комісійне обстеження, чому дитина не була щеплена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я озвучили страшну статистику поширення кору в Україні.