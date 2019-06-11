Не гірше опіоїдів: схвалено новий пристрій для зняття болю

Перший медичний пристрій для полегшення болю в животі у пацієнтів у віком 11–18 років з синдромом подразненого кишечника отримало схвалення на маркетинг.

Це не перший винахід компанії Innovative Health Solutions, заявку на який схвалило Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (FDA). Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

IB-Stim - пристрій, що відпускається тільки за рецептом, складається з невеликого одноразового електричного стимулятора нерва, наявного за вухом пацієнта. Він містить чіп на батарейках, що випромінює низькочастотні електричні імпульси для безперервної стимуляції гілок певних черепних нервів протягом 5 днів, з наступною заміною.

Полегшення болю відбувається шляхом стимуляції нервових закінчень вушної раковини і сусідніх ділянок. Пристрій можна використовувати безперервно до 3 тижнів.

Пристрій IB-Stim ibstim.com

Пристрій IB-Stim ibstim.com

Синдромом подразненого кишечника - це група одночасно виникаючих симптомів, які включають біль в животі. який повторюється, і зміни перистальтики кишечника, які проявляються поносом та/або запором.

Раніше MedOboz писав, що компанія Google створила технологію, яка виявляє ракові клітини на томограмах легень з точністю, недоступною людському оку.

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