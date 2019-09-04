На межі фантастики: в Ізраїлі навчилися рятувати дітей ще в утробі

Ізраїльський хірург Юваль Гіалчинські творить справжні чудеса, роблячи операції дітям ще в утробі матері.

Так, він успішно виправляє вроджені дефекти плоду, рятуючи його від інвалідності та смерті. За сумісництвом Гіалчинські є завідувачем центром медицини плода лікарні "Бейлінсон", пише Vesty.co.il.

Відзначається, що лікування ненароджених дітей – це дуже складне завдання, що стоїть перед сучасною медициною. В матку вводиться під місцевою анестезією тонка трубочка – фетоскоп, до якої приєднані відеокамера і крихітні інструменти, що дозволяють проводити операції.

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Юрій Гіальчинські

Гіалчинські довелося зробити сотні операцій з корекції різних патологій. За словами медика, лікування плодів сильно відрізняється від лікування вже народжених дітей, навіть недоношених. З іншого боку, матка є сприятливим середовищем для лікування, плід там більш захищений, ніж хвора дитина, яка народиласая, крім того, там присутні стовбурові клітини, що володіють лікувальним потенціалом.

До речі, саме Гіалчинські розробив такий метод внутрішньоутробної УЗД-діагностики синдрому Дауна, як вимірювання товщини шийної складки ( "шкіфут орпіт"). У 2006 році він вперше побачив внутрішньоматкову операцію плоду і зрозумів, що хоче цим займатися.

"Не можна відмовляти в допомозі хворому тільки тому, що він ще не народився", – вважає лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інституті Амосова провели унікальну операцію хлопчикові, якому на той момент було всього шість годин – йому встановили крихітний кардіостимулятор.

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