На Харківщині з дитиною трапилася трагедія через отруєну воду: деталі НП

У смт Прудянка Дергачівського району Харківської області зареєстрований випадок отруєння дитини віком 1 рік і 2 місяці нітратами, що містилися у воді з колодязя.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. "Дитина знаходиться у важкому стані і була госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунальної установи охорони здоров'я "Обласна дитяча клінічна лікарня "№1", – сказано в заяві.

Відзначається, що мати дитини, знаючи про наднормативний вмісті нітратів у воді власного колодязя (перевищення ГДК в 1,3 рази), давала дитині пити фасовану воду, а їжу готувала на воді з іншого колодязя, де, за словами місцевих жителів, була хороша вода.

Скрішот з відео

Однак дослідження, проведені фахівцями обласного лабораторного центру, показали, що в цьому колодязі вміст нітратів у воді становила 414,3 мг/куб.дм, що в 8,3 рази перевищує гігієнічний норматив.

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