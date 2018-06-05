С каждым днём пляжный сезон всё ближе, больше ясных солнечных дней.

И вот представьте, вы, щедро намазавшись солнцезащитным кремом, принимаете солнечные ванны. Ваш пятимесячный малыш тоже.

Но есть ли необходимость наносить на кожу младенца солнцезащитный крем? По мнению педиатров FDA – не всегда.

Лучший способ защитить кожу малыша – избегать нахождения на солнце, особенно в период с 10 утра до 14 часов дня, когда ультрафиолетовые лучи наиболее активны.

А солнцезащитные кремы подходят детям и взрослым. Так почему же их не рекомендуют для малышей?

Кожа младенцев не такая зрелая, как у взрослого человека. Кроме этого, малыши имеют более высокую площадь поверхности тела по отношению к весу, чем дети старшего возраста и взрослые. По совокупности этих двух факторов получаем, что кожа младенцев более восприимчива к воздействию химических веществ, содержащихся в солнцезащитных кремах, из-за чего повышается вероятность развития побочных эффектов при их применении.

Поэтому лучшим способом уберечь малыша от ультрафиолета – это держать его в тени.

Американская Академия Педиатров предлагает одевать младенцев в лёгкие штаны, рубашки с длинными рукавами и шляпы с широкими полями, чтобы защитить шею от солнечного ожога. Помните, что кепка на малыше смотрится очень мило, но не защищает такие нежные места ребёнка, как шея и уши.

Летняя жара представляет собой отдельное испытание для малышей.

Это связано с тем, что маленькие дети не потеют так, как взрослые. Пот естественным образом охлаждает нас, когда мы перегреваемся. Но у младенцев эта система ещё плохо развита, поэтому будьте внимательны, следите, чтоб малыш не перегрелся.

В жару дети находятся в зоне риска по обезвоживанию организма. За этим тоже нужно внимательно следить. Кормите их как обычно грудным молоком или молочной смесью, вода, содержащаяся в них, не даст малышу заполучить обезвоживание.

Итак, подведём итоги. Вот несколько советов по защите от солнечных лучей кожи малыша младше 6 месяцев: