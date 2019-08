Масло лаванди впливає на гормональний обмін у дітей

Дослідження показали, що масло лаванди, яке входить до складу мила, шампунів, гелів для душу та косметичних засобів, впливає на ріст грудей у дітей. Дана патологія називається гинекомастією.

Результати досліджень були опубліковані в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, повідомляє видання Daily Mail.

Масло лаванди руйнує хімічні речовини в організмі, стимулюючи вироблення більшої кількості жіночого гормону естрогену і блокуючи вироблення тестостерону. Ця речовина може спровокувати передчасний ріст молочних залоз у дівчаток і у хлопчиків.

Ілюстрація

Дослідники стверджують, що гінекомастія є поширеним станом розвитку тканин молочної залози у чоловіків, але це рідко відбувається до настання статевої зрілості.

Гінекомастія у чоловіків

Виявилося, що в догляді за дітьми, батьки яких звернулися до медиків зі скаргами на ненормальний ріст грудей, використовували засоби з маслом лаванди. Через 3-6 місяців після видалення з побуту продуктів, які містили даний інгредієнт, ріст залоз зупинився з відновленням належних розмірів.

Вченими були перевірені 8 компонентів масла лаванди і їх вплив на клітини людини в чашці Петрі. Вони визначили, що деякі сполуки імітують естроген і блокують тестостерон, проявляючи так звані антиандрогенні ефекти.

За словами фахівців, масло лаванди містить хімічні речовини, що руйнують ендокринну систему. Ендокринна система складається з набору залоз, які виробляють гормони, що регулюють в організмі ріст і розвиток, репродукцію, сон і настрій.

Ілюстрація

