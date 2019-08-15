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/ Педіатрія

Лікування мігрені у дітей та підлітків: нові рекомендації

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Для дітей і підлітків з мігренню і симптомами, які можуть бути виснажливими, впливати на відвідування школи, соціальних і спортивних заходів і на домашню діяльність, Американська академія неврології (AAN) і Американське товариство головного болю розробили два керівництва. Вони включають рекомендації з профілактики та лікування даного захворювання у дітей і підлітків.

Керівництва схвалені Американською академією педіатрії та Товариством дитячої неврології, а також Американським товариством головного болю, повідомляє видання Medical Хpress.

Лікування мігрені у дітей та підлітків: нові рекомендації

Ілюстрація

Мігрень є поширеним неврологічним захворюванням, що характеризується нерегулярними нападами помірного або сильного головних болей і пов'язаних з ними симптомів, включаючи нудоту, блювоту і чутливість до світла і звуку. У керівних принципах розглядалися дві області: невідкладне лікування для припинення або зменшення болю та інших симптомів під час нападу, а також лікування для запобігання або зменшення частоти нападів мігрені і зниження впливу захворювання на шкільні, побутові та соціальні функції.

Лікування мігрені у дітей та підлітків: нові рекомендації

Ілюстрація

Рекомендується, щоб у дітей і підлітків був детальний анамнез і фізикальне обстеження, включаючи неврологічне обстеження, яке повинно бути проведено неврологом або фахівцем з головного болю. Також рекомендується, щоб діти і підлітки, а також їх батьки були інформовані про мігрені, включаючи потенційне виявлення чинників, пов'язаних з мігренню, таких як відсутність фізичної активності, надмірна вага, надмірне споживання кофеїну, погані звички сну і зневоднення.

Мігрень може виникати поряд з розладами настрою, такими як депресія і занепокоєння, які можуть відстрочити одужання. Розвиток навичок здорового способу життя, включаючи здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатнє зволоження і достатній сон, може вирішити багато з цих проблем.

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Лікування мігрені у дітей та підлітків: нові рекомендації

Скріншот n.neurology.org

Лікарі повинні обговорити ризики і переваги профілактичного лікування і відповідного невідкладного лікування. Комбінація когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) і амітриптиліну була більш ефективною, ніж тільки прийом препарату. КПТ використовує поєднання навичок подолання труднощів, стратегій позитивного мислення, зниження бар'єру і релаксації за допомогою біологічного зворотного зв'язку, щоб дати можливість дітям і підліткам протистояти наслідкам мігрені.

Рекомендується лікувати напади, як тільки дитина або підліток дізнається про їх початок. Такі ліки, як ібупрофен, триптани і комбінація суматриптан/напроксен, можуть допомогти полегшити біль під час нападу. Іншим лікуванням, описаним в інструкціях, було застосування ботулотоксину для профілактики мігрені. Хоча препарат ефективний в профілактиці мігрені у дорослих, він не показав такої ж ефективності у дітей і підлітків.

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В керівних принципах не розглядаються деякі з новітніх методів лікування, включаючи кальцитонін-ген-зв'язаний пептид (CGRP), інші аналогічні лікарські засоби і пристрої для лікування мігрені у дітей та підлітків, оскільки в той час як проводилися дослідження, які показують, що ці методи лікування можуть добре працювати для профілактика мігрені у дорослих, вивчення цих методів лікування у дітей та підлітків тільки починалося.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
діти Головний біль
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