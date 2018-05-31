Стоит отметить сразу: вам не обязательно купать ребёнка в ванной каждый день. Вместо этого вы можете его подмыть, умыть лицо, шею, руки. Это называется "topping and tailing" ("верхушка и хвостик").

Выберите время, когда ребёнок бодр и готов к этой процедуре. Подготовьте миску с тёплой водой, полотенце, вату, чистый подгузник и одежду.

Далее:

Посадите ребёнка на колени или положите на пеленальный столик/коврик. Разденьте малыша до маечки и подгузника.

Смочите ватный шарик/ватный диск в воде (он не должен быть слишком мокрым) и аккуратно протрите вокруг глаз и носа. Движение должно идти от внутреннего края глаза к наружному. Для каждого глаза используйте отдельный ватный шарик, это нужно для того, чтобы не перенести грязь или инфекцию с одного глаза на другой.

Используйте разные ватные шарики для ушей, но не нужно чистить слуховой проход. Не используйте ватные палочки для чистки ушей. Затем вымойте лицо ребёнка, шею, руки и аккуратно высушите их полотенцем.

Снимите подгузник и аккуратно с помощью ватного шарика вымойте гениталии малыша. Просушите кожу аккуратно, но тщательно, особенно в складках, и наденьте чистый подгузник.

Ребёнку будет проще расслабиться во время этой процедуры, если вы будете разговаривать с ним. Кроме того, чем больше вы разговариваете с ребёнком, тем быстрее он начнет вас понимать и заговорит сам.

Действительно, нет никакой необходимости купать ребёнка в ванной каждый день. Но если купание доставляет ему массу удовольствия, то почему бы и нет?

Не следует купать ребёнка сразу после кормления, когда он голоден или устал. Проследите, чтобы комната, в которой проходят водные процедуры была достаточно тёплой.

Сразу приготовьте всё, что может потребоваться: детская ванночка или миска с тёплой водой, два полотенца, чистый подгузник, чистая одежда, ватные шарики/диски.