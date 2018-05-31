Стоит отметить сразу: вам не обязательно купать ребёнка в ванной каждый день. Вместо этого вы можете его подмыть, умыть лицо, шею, руки. Это называется "topping and tailing" ("верхушка и хвостик").
Выберите время, когда ребёнок бодр и готов к этой процедуре. Подготовьте миску с тёплой водой, полотенце, вату, чистый подгузник и одежду.
Далее:
Посадите ребёнка на колени или положите на пеленальный столик/коврик. Разденьте малыша до маечки и подгузника.
Смочите ватный шарик/ватный диск в воде (он не должен быть слишком мокрым) и аккуратно протрите вокруг глаз и носа. Движение должно идти от внутреннего края глаза к наружному. Для каждого глаза используйте отдельный ватный шарик, это нужно для того, чтобы не перенести грязь или инфекцию с одного глаза на другой.
Используйте разные ватные шарики для ушей, но не нужно чистить слуховой проход. Не используйте ватные палочки для чистки ушей. Затем вымойте лицо ребёнка, шею, руки и аккуратно высушите их полотенцем.
Снимите подгузник и аккуратно с помощью ватного шарика вымойте гениталии малыша. Просушите кожу аккуратно, но тщательно, особенно в складках, и наденьте чистый подгузник.
Ребёнку будет проще расслабиться во время этой процедуры, если вы будете разговаривать с ним. Кроме того, чем больше вы разговариваете с ребёнком, тем быстрее он начнет вас понимать и заговорит сам.
Действительно, нет никакой необходимости купать ребёнка в ванной каждый день. Но если купание доставляет ему массу удовольствия, то почему бы и нет?
Не следует купать ребёнка сразу после кормления, когда он голоден или устал. Проследите, чтобы комната, в которой проходят водные процедуры была достаточно тёплой.
Сразу приготовьте всё, что может потребоваться: детская ванночка или миска с тёплой водой, два полотенца, чистый подгузник, чистая одежда, ватные шарики/диски.
Вода должна быть тёплой, но не горячей. Проверьте её своим запястьем и хорошо перемешайте, чтобы не получилось так, что в одном месте вода горячее, а в другом холоднее.
Посадите ребёнка на колени и умойте лицо так, как было рассказано выше.
Далее вымойте волосы простой водой, держа их над миской.
Вытерев волосы, снимите с ребёнка подгузник.
Опустите малыша в воду, придерживая одной рукой за руку и тем самым поддерживая его голову и шею.
Не нужно добавлять никакие средства в воду. Обыкновенная вода – это самое лучшее для кожи новорожденного.
Держите кроху так, чтобы его голова была выше воды.
Никогда не оставляйте детей в ванной одних, даже на секундочку!
После купания насухо вытрите малыша полотенцем, обращая особое внимание на складки кожи.
После купания самое время провести массаж. Массаж поможет ему расслабиться и уснуть. Не нужно использовать масла и лосьоны до тех пор, пока малышу не исполнится, как минимум, месяц от роду.
Если ребёнок пугается и плачет в ванной, попробуйте принять ванну вместе с ним. И будет легче, если кто-то будет с вами, пока вы забираетесь и выходите из ванной.
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