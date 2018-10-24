Кір захоплює Україну: озвучена лякаюча статистика

Протягом 42-го тижня 2018 року (15-21 жовтня) на кір в Україні захворіла 781 особа — 217 дорослих і 564 дитини.

Це на 10,5% більше, ніж попереднього тижня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, посилаючись на дані Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що високою залишається захворюваність серед дітей. Найбільший приріст захворюваності на кір спостерігається саме у тих областях, де найменший рівень охоплення плановою вакцинацією (Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області).

"Найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5-9 років (їхня частка становить майже 32% усіх дітей). Це ті діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не виробився імунітет до хвороби. У рамках посиленої імунізації відсоток дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК, становить 31,3% (найменше — у Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях). А відсоток дітей, які вчасно отримали дві дози, ще менший — 25,5% (найменше — у Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях)", — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ додали, що з початку року на кір захворіли 33 937 осіб — 13 398 дорослих і 20 539 дітей.

"Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (усього 6718 осіб: 2037 дорослих і 4681 дитина), Івано-Франківській (усього 3298 осіб: 911 дорослих і 2387 дітей), Закарпатській (усього 3251 осіб: 612 дорослих і 2639 дітей), Одеській (усього 2501 особа: 1251 дорослий і 1250 дітей), у Києві (усього 2325 осіб: 1453 дорослих і 872 дитини) та Тернопільській (усього 1916 осіб: 694 дорослих і 1222 дитини) областях", — повідомили у відомстві.

Зазначається, що всього з початку року від ускладнень кору померло чотирнадцять осіб: десять дітей і четверо дорослих.

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