Кір ще "відгукнеться": названі жахливі наслідки епідемії в Україні

Епідемія кору в Україні може обернутися страшними наслідками через 10-15 років.

Саме протягом такого періоду проявляється одне з найсерйозніших ускладнень вірусу – підгострий склерозуючий паненцефаліт (ПСПЕ). Про це попередила лікар-педіатр Ганна Горбань в ефірі ObozTV.

Медик наголосила, що ПСПЕ загрожує дітям, які не робили щеплення і перехворіли на кір.

"Підгострий склерозуючий паненцефаліт виникає у людей, які перехворіли на кір, і не були щепленими. Залежно від території (осередку захворювання. – Ред.), це може бути близько 300 осіб на мільйон перехворівших", – розповіла вона.

За словами Горбань, ПСПЕ – одне з найжахливіших ускладнень від кору.

"Це повна втрата дієздатності. І протягом декількох років – втрата життя", – описала лікар.

Вона звернулася до батьків, які сьогодні відмовляються від вакцинації.

"На жаль, всі ті діти, які були не щеплені і перенесли захворювання, можуть стати "статистикою", – застерегла педіатр.

Щеплення КПК захищає від кору, паротиту ("свинки") і краснухи moz.gov.ua

Як уже писав OBOZREVATEL, дитина, яка не отримала своєчасне щеплення, може не тільки захворіти сама, але і заразити інших. Через це в квітні 2019 року Верховний суд України постановив, що невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячий садок.

Спалах кору в Україні розпочався влітку 2017 року. З цього часу (до 11 липня 2019 роки) на кір захворіли майже 115 000 осіб, 39 з яких померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у 70% хворих не було необхідних щеплень (обох чи лише одного). У зв'язку з безпрецедентною епідемією МОЗ скасував вікові обмеження на безкоштовні вакцинації. Наразі зробити щеплення безкоштовно можуть як діти, так і дорослі.

Календар обов'язкових щеплень moz.gov.ua

Детальніше про причини, симптоми і профілактику кору можна прочитати на MedOboz.

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