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/ Педіатрія

Кір ще "відгукнеться": названі жахливі наслідки епідемії в Україні

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Епідемія кору в Україні може обернутися страшними наслідками через 10-15 років.

Саме протягом такого періоду проявляється одне з найсерйозніших ускладнень вірусу – підгострий склерозуючий паненцефаліт (ПСПЕ). Про це попередила лікар-педіатр Ганна Горбань в ефірі ObozTV.

Медик наголосила, що ПСПЕ загрожує дітям, які не робили щеплення і перехворіли на кір.

"Підгострий склерозуючий паненцефаліт виникає у людей, які перехворіли на кір, і не були щепленими. Залежно від території (осередку захворювання. – Ред.), це може бути близько 300 осіб на мільйон перехворівших", – розповіла вона.

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За словами Горбань, ПСПЕ – одне з найжахливіших ускладнень від кору.

"Це повна втрата дієздатності. І протягом декількох років – втрата життя", – описала лікар.

Вона звернулася до батьків, які сьогодні відмовляються від вакцинації.

"На жаль, всі ті діти, які були не щеплені і перенесли захворювання, можуть стати "статистикою", – застерегла педіатр.

Щеплення КПК захищає від кору, паротиту ("свинки") і краснухи

Щеплення КПК захищає від кору, паротиту ("свинки") і краснухи

moz.gov.ua

Як уже писав OBOZREVATEL, дитина, яка не отримала своєчасне щеплення, може не тільки захворіти сама, але і заразити інших. Через це в квітні 2019 року Верховний суд України постановив, що невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячий садок.

Спалах кору в Україні розпочався влітку 2017 року. З цього часу (до 11 липня 2019 роки) на кір захворіли майже 115 000 осіб, 39 з яких померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у 70% хворих не було необхідних щеплень (обох чи лише одного). У зв'язку з безпрецедентною епідемією МОЗ скасував вікові обмеження на безкоштовні вакцинації. Наразі зробити щеплення безкоштовно можуть як діти, так і дорослі.

Календар обов'язкових щеплень

Календар обов'язкових щеплень

moz.gov.ua

Детальніше про причини, симптоми і профілактику кору можна прочитати на MedOboz.

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Теми
Спалах кору здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Анна Горбань
Місце
Україна
Теги
Поради лікаря діти здоров'я хвороби кір епідемія кору
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Разве кастрюля не спасает от заражения воздушно капельным путем?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Главное,не закупайте вакцину у клятого ворога! Пользуйтесь тильки томосом
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
СУС! Слава Ульйанке Супрун, пановэ.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Миценко Андрей, отрабатывают деньги госдепа по освобождению территорий от населения, порошенко гражданской войной, эти по медицине, каждый в своей зоне ответственности.
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