Кір ще "відгукнеться": названі жахливі наслідки епідемії в Україні

Епідемія кору в Україні може обернутися страшними наслідками через 10-15 років.
Саме протягом такого періоду проявляється одне з найсерйозніших ускладнень вірусу – підгострий склерозуючий паненцефаліт (ПСПЕ). Про це попередила лікар-педіатр Ганна Горбань в ефірі ObozTV.
Медик наголосила, що ПСПЕ загрожує дітям, які не робили щеплення і перехворіли на кір.
"Підгострий склерозуючий паненцефаліт виникає у людей, які перехворіли на кір, і не були щепленими. Залежно від території (осередку захворювання. – Ред.), це може бути близько 300 осіб на мільйон перехворівших", – розповіла вона.
За словами Горбань, ПСПЕ – одне з найжахливіших ускладнень від кору.
"Це повна втрата дієздатності. І протягом декількох років – втрата життя", – описала лікар.
Вона звернулася до батьків, які сьогодні відмовляються від вакцинації.
"На жаль, всі ті діти, які були не щеплені і перенесли захворювання, можуть стати "статистикою", – застерегла педіатр.
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moz.gov.ua
Як уже писав OBOZREVATEL, дитина, яка не отримала своєчасне щеплення, може не тільки захворіти сама, але і заразити інших. Через це в квітні 2019 року Верховний суд України постановив, що невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячий садок.
Спалах кору в Україні розпочався влітку 2017 року. З цього часу (до 11 липня 2019 роки) на кір захворіли майже 115 000 осіб, 39 з яких померли.
За даними Міністерства охорони здоров'я, у 70% хворих не було необхідних щеплень (обох чи лише одного). У зв'язку з безпрецедентною епідемією МОЗ скасував вікові обмеження на безкоштовні вакцинації. Наразі зробити щеплення безкоштовно можуть як діти, так і дорослі.
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moz.gov.ua
Детальніше про причини, симптоми і профілактику кору можна прочитати на MedOboz.
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