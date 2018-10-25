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/Педіатрія

Кір скосив село на Буковині: десятки хворих

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У результаті спалаху кору в селі Рукшин на Буковині захворіло 45 дітей і одна вагітна вчителька.

Більшість хворих лікуються вдома. Восьмеро дітей перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомляє ТСН.

"Наймолодші — це діти першого класу, і найстарші — 11 клас. Це лихоманка, це головний біль, це ознаки коньюнктивіту, блювота і загальна слабкість", — розповідає заступник головного лікаря Хотинської ЦРЛ Алла Яковенко.

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Зазначається, що постраждалі переважно не мали щеплень. Перший випадок захворювання у школі зафіксували у вересні. Кількість хворих поступово збільшувалася, але навчальний заклад на карантин закрили тільки зараз. До того ж не через кір, а через ГРВІ. Загальна кількість хворих перевалила за сотню.

"Захворів уперше хлопчик із першого класу. Він був у гостях у Путильському районі, пізніше ми дізналися, що район страждає від спалаху кору. 23 рік працюю директором школи, і я не пам'ятаю такого випадку, такого спалаху захворюваності на кір", — зазначає директор Рукшінської школи Сергій Шишковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Міністерстві охорони здоров'я озвучили страшну статистику поширення кору в Україні.

Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Так начинается вымерание Украины.
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