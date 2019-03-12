Доктор Комаровський назвав найкорисніший для дітей напій

Найкориснішим напоєм для втамування спраги дитини є некип'ячена і негазована мінеральна вода.
При цьому у неї повинен бути нейтральний смак, пояснив відомий педіатр Євген Комаровський в Instagram. Він зазначив, що така вода є найкращим напоєм для здорової дитини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Якщо ж мова йде про найбільш корисний, найбільш здоровий напій хворому, то в більшості випадків таким напоєм є засіб для пероральної регідратації. Це певний порошок, який розчиняється у воді, в цьому порошку є, як правило, глюкоза і певні мінеральні солі, які потрібні дитині під час хвороби", – розповів лікар.
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Він наголосив, що акцент все-таки варто робити на воді і здорових дітях.
Який напій для дитини найправильніший, найдужчий? ⠀ Якщо якесь засіб використовується для пиття, для втамування спраги, то для здоров'я дитини найкориснішим, самим здоровим напоєм є некип'ячена, негазована мінеральна вода нейтрального смаку. ⠀ Якщо ж мова йде про самому корисному, найздоровіший напої хворому, то в більшості випадків таким напоєм самим здоровим є засіб для пероральної регідратації. Це якийсь порошок, який розчиняється у воді, в цьому порошку є, як правило, глюкоза і певні мінеральні солі, які потрібні дитині під час хвороби. ⠀ Проте зробимо акцент на дітях здорових. Медична наука однозначна – вода і тільки вода. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # напої # вода # средствадляпероральнойрегідратаціі
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