Доктор Комаровський назвав найкорисніший для дітей напій

Найкориснішим напоєм для втамування спраги дитини є некип'ячена і негазована мінеральна вода.

При цьому у неї повинен бути нейтральний смак, пояснив відомий педіатр Євген Комаровський в Instagram. Він зазначив, що така вода є найкращим напоєм для здорової дитини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ж мова йде про найбільш корисний, найбільш здоровий напій хворому, то в більшості випадків таким напоєм є засіб для пероральної регідратації. Це певний порошок, який розчиняється у воді, в цьому порошку є, як правило, глюкоза і певні мінеральні солі, які потрібні дитині під час хвороби", – розповів лікар.

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Він наголосив, що акцент все-таки варто робити на воді і здорових дітях.

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