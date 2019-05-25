Дитячі автокрісла можуть бути смертельно небезпечними: розкрилися шокуючі дані

Дитячі автокрісла можуть бути смертельно небезпечними, якщо використовувати їх не за призначенням.

Зокрема, низка лікарів виступили проти їх застосування щодо немовлят. Їх сон у сидячому положенні стає причиною сотень дитячих смертей щорічно, повідомляє "АиФ".

Так, автори дослідження проаналізували дитячу смертність уві сні в 2004-2013 роки в США і попутно цікавилися положенням дитини, а також – хто був із нею в цей момент.

Дитяче автокрісло Ілюстрація

Так, виявилося, що з майже 12 тисяч випадків смерті дітей уві сні 348 відбулися в автокріслах, причому – в сидячому положенні. У 62% випадків автокрісла використовувалися не за призначенням.

Найнебезпечніше використовувати автокрісла в якості колиски або ліжечка – вони не такі безпечні для сну і крім того, можуть стати причиною асфіксії – удушення. Саме через асфіксію багато дітей помирають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Євген Комаровський розповів про те, які крісла безпеки потрібно використовувати дітям різного віку. Він пояснив, які захисні засоби в авто необхідні дітям від народження і до 13 років.

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