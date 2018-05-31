Дитяче здоров'я: що потрібно знати

У перший день літа в Україні та в усьому світі відзначається День захисту дітей. І хоча це свято для дітей, адресований він, в першу чергу, нам, дорослим.

Українська версія свята в цьому році може похвалитися маленьким ювілеєм — їй виповнюється 20 років. Основна мета цієї дати — привернути увагу до проблеми захисту життя, здоров'я і благополуччя дітей.

Дитяче здоров'я — важлива тема, особливо в розрізі динамічності самої науки, становлення доказової медицини і розвінчання багатьох міфів, які довгі роки були пов'язані з педіатрією.

Ми поспілкувалися з Олексієм Риковим, відомим педіатром, головним дитинологом дитячих поліклінік Медичної мережі "Добробут". Його знають як одного з найбільш кваліфікованих фахівців, якого люблять і поважають діти, і з якими він говорить на одній мові. І обговорили, чому так важливо регулярно обстежувати дитину, як своєчасна діагностика дозволяє виявити хворобу або схильність до них на ранній стадії. І як зробити так щоб діти не боялися лікарів і вчилися відповідати за своє здоров'я.

Головний лікар дитячих клінік Медичної мережі "Добробут", дитинолог Олексій Риков

Олексій Аркадійович, розкажіть, наскільки важливо регулярно обстежувати дитину і які планові обстеження необхідно проводити?

Існує ряд обстежень, або скоріше навіть спостережень, які необхідно проводити для виявлення можливих порушень у розвитку дитини.

Якщо дитина маленька, до року, вона щомісяця повинна проходити обстеження у педіатра по необхідності у вузькопрофільних фахівців, так як він знаходиться в періоді інтенсивного росту і розвитку.

У дітей старшого віку ризик проявів будь-яких відхилень не такий великий, але раз на рік педіатр повинен побачити дитину. Якщо є які-небудь порушення в розвитку, лікар обов'язково це зафіксує і призначить відповідне обстеження.

Крім цього необхідно здавати ряд аналізів, які допомагають виявити відхилення або приховані проблеми. Наприклад, з кровотворенням (низький гемоглобін) або залізодефіцитом. Плюс я б рекомендував в обов'язковому порядку перевіряти рівень глюкози крові, з урахуванням того, що у нас поширені метаболічні порушення у дітей.

Дітям шкільного віку слід раз на рік проходити огляд у офтальмолога — надмірне навантаження під час навчального процесу може привести до погіршення зору.

Ще одне важливе питання — це виникнення проблем з непереносимістю фізичних навантажень. Фізична активність у дитини повинна складати хоча б 90 хвилин в день. Якщо навантаження недостатньо, можуть виникати проблеми з серцево-судинною системою. Тому знову ж раз на рік лікар повинен перевіряти толерантність до навантажень, і визначати, чи відповідають фізичні можливості дитини необхідним навантаженням на заняттях фізкультури в школі.

А що з приводу профілактики? Яка її роль у формуванні дитячого здоров'я?

Сучасна педіатрія відрізняється від усталеної. Сьогодні відправною точкою є розуміння, що діти від самого початку здорові, і завдання лікаря — спостерігати і робити так, щоб дитина не хворіла. Ось тут і виходить на перший план профілактика. Для того щоб відокремити усталене визначення педіатра від нового підходу, ми, в МС "Добробут" ввели нове поняття - "дитинолог".

Важливо розуміти, що майбутні проблеми зі здоров'ям у дитини можуть виникати через відсутність культури попередження захворювань і неправильного способу життя. Сюди можна віднести нераціональне харчування, особливо в ранньому віці, та недостатню фізичну активність.

А взагалі, найкращим профілактичним засобом для дитини будуть його батьки. Діти, як губка, вбирають то, що бачать. Якщо батьки дотримуються здорового способу життя — не п'ють, не палять, займаються спортом, правильно харчуються, то і діти з самого маленького віку вчаться берегти своє здоров'я.

А звідки таке слово "дитинологія" і що воно в собі несе?

"Дитинологія" — це наука про дитину, яка ґрунтується на європейському підході до лікування і збереження дитячого здоров'я. Розробляючи новий підхід, ми виходили з того, що турбота про здоров'я повинна бути комплексною і відповідати основам доказової медицини.

Дитинолог - це мультидисциплінарний лікар, якому знайомі всі сфери медицини. Більшість проблем, які виникають зі здоров'ям дитини, він вирішує сам, без того, щоб відправляти його до вузького спеціаліста.

Головний принцип нового підходу: ніяких пошуків неіснуючих хвороб, всі дії спрямовані на зміцнення здоров'я. А якщо малюк все-таки захворів, лікувати його будуть з мінімальним стресом — ніяких непотрібних процедур, втручань, аналізів і обстежень.

Останнім часом все більше батьків переходять на європейський підхід до турботі про здоров'я своїх дітей, і це не може не радувати.

Як в ММ "Добробут" долають у дітей страх лікарів?

А більшість дітей у нас нічого і не боїться! І тільки деяка частина наших маленьких пацієнтів під час першого візиту відносяться до дитинологів насторожено. Але страх проходить через 5-10 хвилин спілкування з лікарем. Тому в наших клініках обстановка дуже дружня. Вона нагадує навіть не клініку, а дитячий майданчик, куди можна прийти і погратися. Кабінети сонячні, яскраві, на стінах — динозаври, діти можуть там гратися і малювати. Ніякого стресу для них, страхів або невпевненості. До кожного малюка — свій окремий підхід. Дітям, які з нами виростають, тут настільки подобається, що вони говорять батькам: "Коли ми вже підемо до лікаря?"

Олексій Аркадійович, скажіть, чому батькам варто приводити дітей саме до вас?

Чому ми дитинологи? Тому, що ми дружимо з дітьми! Ми їх любимо, ми з ними дружимо, і діти дружать з нами. І приходять до нас із задоволенням.

Наше завдання, перш за все, — не допустити, щоб дитина захворіла. Ми намагаємося мінімізувати кількість неприємних процедур, і призначаємо тільки ті, ефективність і безпека яких доведена і які відповідають основам європейської медицини.

Іноді навіть доводиться переконувати батьків, що складні процедури не потрібні. Зрозуміло, батьки переживають і панікують. І основне завдання дитинолога — це заспокоїти батьків.

Ми працюємо з двома пацієнтами — дитиною та її батьками. Багато уваги приділяємо їх освіті, навчанню і поясненню. Тому що важливо донести, що відбувається з дитиною, що може відбуватися, що необхідно робити або не робити в даній ситуації.

Що б ви порадили всім батькам в день захисту дітей?

Я б хотів сказати, що кожна дитина — це індивідуальна особистість. Він народжується зі своїм характером, і цей характер потрібно розуміти та приймати, і вести себе з дитиною як з повноцінним членом суспільства, як з дорослим і рівноправним партнером, а не з кимось маленьким, на кого можна не звертати уваги. У кожної дитини є своя думка і власні бажання, які необхідно поважати і приймати. А ще всім батькам необхідно пам'ятати, що діти дивляться, в першу чергу на вас, і щоб вони виростали здоровими, міцними і впевненими, подавайте їм правильний і здоровий приклад.

Будьте здорові!

Мережа медичних клінік "Добробут"