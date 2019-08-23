Пізня діагностика діабету 1 типу – прикра реальність.
У дітей натомість ставиться невірний діагноз грипу або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, а у дорослих діабет II типу.
Чим це небезпечно?
Виникненням діабетичного кетоацидозу за відсутності призначення інсуліну.
Діабет I типу – це аутоімунне захворювання, яке викликає загибель клітин підшлункової залози, що продукують гормон інсулін. Його прийнято вважати захворюванням дітей і молодих дорослих, однак це не так. За даними досліджень, на осіб 31-60 років припадає 42% нових випадків діабету I типу (wb.md/2TW5FIV), а серед дорослих з діабетом I-ий тип спостерігається у 10% (bit.ly/2MwdNPD).
Як можна запідозрити I тип діабету у пацієнтів середнього віку з підвищеним рівнем глюкози?
Ці пацієнти не товсті, схильні до ускладнення кетоацидозом при неефективності таблетованих цукорзнижуючих препаратів, а рівень С-пептида в крові <600 пмоль/л. Клінічна цінність визначення рівня антитіл і даних генетичних досліджень знаходиться в процесі дослідження.
Ілюстрація
У дітей з пізно діагностованим діабетом 1 типу відмічались неспецифічні симптоми гострої вірусної інфекції, біль в животі, нудота і блювання. Зневоднення внаслідок значного підвищення глюкози в крові може швидко наростати і ставати загрозливим.
Перевірити рівень глюкози в крові дитини варто і при скаргах на швидку втомлюваність, схуднення, спрагу, часте сечовиділення.
Цей простий аналіз може зберегти від важких ускладнень.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.