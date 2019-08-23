Пізня діагностика діабету 1 типу – прикра реальність.

У дітей натомість ставиться невірний діагноз грипу або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, а у дорослих діабет II типу.

Чим це небезпечно?

Виникненням діабетичного кетоацидозу за відсутності призначення інсуліну.

Діабет I типу – це аутоімунне захворювання, яке викликає загибель клітин підшлункової залози, що продукують гормон інсулін. Його прийнято вважати захворюванням дітей і молодих дорослих, однак це не так. За даними досліджень, на осіб 31-60 років припадає 42% нових випадків діабету I типу (wb.md/2TW5FIV), а серед дорослих з діабетом I-ий тип спостерігається у 10% (bit.ly/2MwdNPD).

Як можна запідозрити I тип діабету у пацієнтів середнього віку з підвищеним рівнем глюкози?

Ці пацієнти не товсті, схильні до ускладнення кетоацидозом при неефективності таблетованих цукорзнижуючих препаратів, а рівень С-пептида в крові <600 пмоль/л. Клінічна цінність визначення рівня антитіл і даних генетичних досліджень знаходиться в процесі дослідження.

Ілюстрація

У дітей з пізно діагностованим діабетом 1 типу відмічались неспецифічні симптоми гострої вірусної інфекції, біль в животі, нудота і блювання. Зневоднення внаслідок значного підвищення глюкози в крові може швидко наростати і ставати загрозливим.

Перевірити рівень глюкози в крові дитини варто і при скаргах на швидку втомлюваність, схуднення, спрагу, часте сечовиділення.

Цей простий аналіз може зберегти від важких ускладнень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!