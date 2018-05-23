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Людмила Панюшкіна
Людмила Панюшкіна
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Дети и гаджеты

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Представить нашу жизнь без гаджетов уже невозможно. Наши дети знакомятся с компьютерами, смартфонами и телевизорами в самом раннем возрасте! Хорошо ли это? Однозначно нет! Но и по-другому уже, наверное, не получится.

Увлечение гаджетами может негативно сказаться на здоровье ребёнка, привести к:

  • нарушениям сна;

  • задержке в обучении и социализации;

  • ожирению;

  • проблемам в поведении.

Как сформировать у детей раннего возраста правильные привычки по использованию гаджетов и СМИ?

Дети до 2 лет

  • Использование гаджетов в течение очень непродолжительного времени;

  • Только совместно со взрослым;

  • Приветствуется видео-общение с родственниками№

  • С 15-18 месяцев ребёнок можно использовать гаджеты с обучающей и развивающей целью, повторяя и проигрывая с ребёнком увиденное на экране.

Дети от 2 до 5 лет

  • Гаджеты не более 1 часа в день;

  • Совместный просмотр со взрослым;

  • Выбирайте интерактивные, обучающие программы для развития внимания, речи, чтения, социализации;

  • Избегайте СМИ, демонстрирующие насилие;

  • Занимайте ребёнка другими активностями, необходимыми для развития умственных и физических способностей.

Для успешной адаптации и подготовке детей к школе важно развивать такие навыки, как управление своими эмоциями, гибкость мышления, способность к творчеству. Лучше всего эти навыки совершенствовать в процессе "социальной" игры с родственниками или сверстниками в реальном мире. Не следует перекладывать эту важную миссию на обучающие приложения в смартфонах.

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Автор
Людмила ПанюшкінаЛюдмила Панюшкіна
Тема
Батьки і діти
Об'єкти
здоров'яПоради лікаря
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