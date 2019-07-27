"Море не лікує": педіатр пояснила, чому дитина часто хворіє

Якщо дитина часто і довго хворіє, батькам необхідно в першу чергу звернутися до алерголога.

Таку пораду дала в ефірі ObozTV лікар-педіатр Ганна Горбань. Вона пояснила, що діти з некласичними проявами алергії більше схильні до простудних і інфекційних захворювань.

Медик розвіяла міф про те, що хворобливих дітей обов'язково потрібно "вивозити на море" на тривалий період.

"Хочу одразу розставити крапки на "і". Море не лікує. Велика частина населення Землі живе на море. Але всі хворіють. Тому потрібно розбиратися зі своїм лікарем, чому дитина хворіє", – наголосила вона.

"Найчастіше проблема дитини, яка часто і довго хворіє – алергічні захворювання, які не проявляються в класичному вигляді", – зазначила Горбань.

Педіатр нагадала, що влітку багато алергічних факторів, пов'язаних з пилком трав і квітів. Але іноді про можливу алергії батьки навіть не здогадуються.

"Алергія – це запалення. Але його викликають не мікроби, а інші білки. Той же пилок – це білковий компонент. І коли алергія дуже невелика, то в органів проявляються всі ознаки запалення: набряки, на мікроскопічному рівні почервоніння, біль і порушення функцій... Тут немає класичного прояву: дитина з'їла цукерку і почухалася. Це видно. А тут не видно", – розповіла вона.

Саме тому, за словами Горбань, діти з алергією швидше підхоплюють вірусні інфекції – у них в організмі вже триває запальний процес.

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