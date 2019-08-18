Аж до лихоманки: Комаровський розкрив несподівану небезпеку котячих подряпин

Разом з подряпинами кішки в організм людини можуть потрапити небезпечні бактерії бартонелли, які здатні викликати серйозне захворювання.
Це – так звана хвороба котячих подряпин, при якій збільшуються лімфовузли, повідомив на сторінці в Instagram відомий педіатр Євген Комаровський.
"Здоровий організм швидко впорається з цією бактерією і сам, але якщо спостерігається імунний дефіцит від народження або людина після важкої хвороби, то можливий наступний етап – збільшення найближчих до місця пошкодження лімфовузлів. Причому між отриманням подряпини і збільшенням лімфовузла може пройти від півтора місяців до півроку", – уточнив він.
Котячі кігті
samizoo.ru
Педіатр підкреслив, що звернутися до лікаря варто відразу ж після того, як помітили збільшення лімфовузлів, оскільки це може свідчити про рак, який не буде пов'язаний з інфікуванням.
А ось щоб уникнути зараження після котячих подряпин, доктор порадив насамперед промити рану водою з милом і обробити антибактеріальною маззю. Лікарська допомога потрібна в тому випадку, якщо пошкоджено обличчя, краї рани розходяться більше ніж на 7 мм або її глибина перевищує 2 см. Також це необхідно, якщо не зупиняється кровотеча, подряпина почервоніла, опухла і гаряча.
Найбільшу ж небезпеку в собі несуть ушкодження, нанесені агресивними тваринами, оскільки вони можуть бути заражені сказом.
Питання: ⠀ Прочитала, що дуже небезпечно, коли людину дряпає кішка - це може викликати і сказ, і так звану хворобу котячих подряпин, при якій запалюються лімфовузли і справа може дійти до зараження крові. З сказом мені більш-менш зрозуміло: там є все-таки ознаки хвороби у тварини - агресія, слинотеча, водобоязнь, а ось як зрозуміти, не заразився чи дитина від начебто здорової кішки. Що потрібно робити, якщо дитину подряпала кішка? ⠀ Відповідь: Уже в своєму питанні ви частково відповіли собі ж: так, в ситуації, коли кішка подряпала людини, головне - зрозуміти, хто кого образив, бо заражене сказом тварина, швидше за все, проявить агресію першим, і тут потрібно діяти за перевіреним алгоритму. ⠀ Якщо ж кішку дитина що називається "дістав", то це зовсім інший випадок, і алгоритм дій буде іншим. Перш за все потрібно рану промити з милом. Так ви продезинфікуєте поверхню рани, зменшивши тим самим ризик зараження. У випадку з хворобою котячих подряпин - небезпека потрапляння в організм з потоком крові бактерії з красивою назвою бартонелл. Щоб ще знизити ризик зараження, добре б застосувати антибактеріальну мазь. Це саме той випадок, коли вона не завадить. ⠀ Здоровий організм швидко впорається з цією бактерією і сам, але якщо спостерігається імунний дефіцит від народження або людина після важкої хвороби, то можливий наступний етап - збільшення найближчих до місця пошкодження лімфовузлів. Причому між отриманням подряпини і збільшенням лімфовузла може пройти від півтора місяців до півроку. Вузли можуть залишатися збільшеними теж кілька місяців і приходити в норму самі, але якщо раптом з'являються ознаки запалення, то буде потрібно лікування антибіотиками. ⠀ Нагадаю, коли потрібно обов'язково звернутися до лікаря: якщо рана на обличчі, якщо це рвана рана, якщо краю рани розходяться більш ніж на 7 міліметрів, якщо глибока рана довше 2 см, якщо не вдається зупинити кровотечу, якщо подряпина почервоніла, опухла і гаряча . ⠀ Також звертаю вашу увагу на те, що при будь-якому збільшенні лімфовузлів слід відвідати лікаря - цей симптом може бути ознакою дуже серйозних захворювань, в тому числі онкологічних.
Як писав OBOZREVATEL, в Канаді обличчя жінки опухло і покрилося моторошним висипом після того, як її несподівано подряпала домашня кішка. Домашня тварина раптово злякалася двох великих собак і встрибнула їй на голову.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал