Аж до лихоманки: Комаровський розкрив несподівану небезпеку котячих подряпин

Разом з подряпинами кішки в організм людини можуть потрапити небезпечні бактерії бартонелли, які здатні викликати серйозне захворювання.

Це – так звана хвороба котячих подряпин, при якій збільшуються лімфовузли, повідомив на сторінці в Instagram відомий педіатр Євген Комаровський.

"Здоровий організм швидко впорається з цією бактерією і сам, але якщо спостерігається імунний дефіцит від народження або людина після важкої хвороби, то можливий наступний етап – збільшення найближчих до місця пошкодження лімфовузлів. Причому між отриманням подряпини і збільшенням лімфовузла може пройти від півтора місяців до півроку", – уточнив він.

Котячі кігті samizoo.ru

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Педіатр підкреслив, що звернутися до лікаря варто відразу ж після того, як помітили збільшення лімфовузлів, оскільки це може свідчити про рак, який не буде пов'язаний з інфікуванням.

А ось щоб уникнути зараження після котячих подряпин, доктор порадив насамперед промити рану водою з милом і обробити антибактеріальною маззю. Лікарська допомога потрібна в тому випадку, якщо пошкоджено обличчя, краї рани розходяться більше ніж на 7 мм або її глибина перевищує 2 см. Також це необхідно, якщо не зупиняється кровотеча, подряпина почервоніла, опухла і гаряча.

Найбільшу ж небезпеку в собі несуть ушкодження, нанесені агресивними тваринами, оскільки вони можуть бути заражені сказом.

Як писав OBOZREVATEL, в Канаді обличчя жінки опухло і покрилося моторошним висипом після того, як її несподівано подряпала домашня кішка. Домашня тварина раптово злякалася двох великих собак і встрибнула їй на голову.

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