Формирование иммунитета ребенка обусловлено его образом жизни. Если ребенок часто болеет ОРЗ, никакими таблетками не решить эту проблему. Устраняйте конфликт с окружающей средой, изменяйте образ жизни. А чтобы это сделать, запомните несколько простых советов:

Жилье. Организовать ребенку детскую комнату, где нет накопителей пыли, все подлежит влажной уборке и регулярному проветриванию. Ночная температура – 18°С, влажность – 50–70%. Мягкие игрушки – накопители пыли, аллергенов и микроорганизмов.

Питание. Никогда не заставлять ребенка есть. Идеально кормить тогда, когда он просит. Пресекать перекусы, не злоупотреблять заморскими продуктами, слишком не разнообразить питание. В качестве сладостей – сухофрукты, а не шоколадки.

Питье. По желанию – минеральная вода, компоты, морсы, фруктовый чай. Температура напитков – комнатная.

Одежда. Достаточный минимум, поскольку потливость вызывает болезни чаще, чем переохлаждение. На ребенке не должно быть больше предметов одежды, чем на родителях.

Прогулки. Ежедневные, активные, желательно перед ночным сном.

Спорт. Идеальны занятия на свежем воздухе, а не в замкнутом пространстве. Плавание в бассейне нецелесообразно для часто болеющих детей.

Профилактика ОРЗ. Частые болезни вызывает не холод, а вирусы. Надо избегать ненужных контактов с людьми, мыть руки, поддерживать местный иммунитет за счет уровня нормальной микрофлоры. Взять за правило принимать курсы пробиотиков не только в периоды обострения болезни, но и в межсезонье в профилактических целях!