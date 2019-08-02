Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Печіння в очах виявилося смертельно небезпечним симптомом

1.6т Читати матеріал російською

Печіння в очах виявилося симптомом пухлини головного мозку.

Так, у 30-річної жительки Великобританії Гурчаран Каур почалося подразнення, але вона вирішила, що це алергія на пил, пише Daily Mirror.

Однак, через деякий час, окуліст виявив у неї пошкоджений нерв у лівому оці. Наступні аналізи показали, що у пацієнтки була прогресуюча колоїдна кіста головного мозку.

Новини
Китаєць 30 років ростив 15-кілограмову пухлину: фото 18+

Гурчаран Каур

Гурчаран Каур

Daily Mirror

На щастя, доброякісне новоутворення вчасно видалили. Після операції вона пройшла двомісячний курс лікування.

Каур розповіла свою історію місцевим ЗМІ, щоб звернути увагу оточуючих на симптоми смертельно небезпечного захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили про успішні випробування препарату ніволумаба (анти-PD1) у боротьбі проти прогресуючої і такої, що не піддається лікуванню, іншими методами меланоми, нирково-клітинного раку або недрібноклітинного раку легенів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини