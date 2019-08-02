Печіння в очах виявилося смертельно небезпечним симптомом

Печіння в очах виявилося симптомом пухлини головного мозку.

Так, у 30-річної жительки Великобританії Гурчаран Каур почалося подразнення, але вона вирішила, що це алергія на пил, пише Daily Mirror.

Однак, через деякий час, окуліст виявив у неї пошкоджений нерв у лівому оці. Наступні аналізи показали, що у пацієнтки була прогресуюча колоїдна кіста головного мозку.

Гурчаран Каур Daily Mirror

На щастя, доброякісне новоутворення вчасно видалили. Після операції вона пройшла двомісячний курс лікування.

Каур розповіла свою історію місцевим ЗМІ, щоб звернути увагу оточуючих на симптоми смертельно небезпечного захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені повідомили про успішні випробування препарату ніволумаба (анти-PD1) у боротьбі проти прогресуючої і такої, що не піддається лікуванню, іншими методами меланоми, нирково-клітинного раку або недрібноклітинного раку легенів.

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