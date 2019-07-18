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Палить шкіру і "вбиває" нирки: отруйна рослина захопила частину України

8.6т Читати матеріал російською

Отруйна рослина – борщівник – викликала справжню катастрофу в українських Карпатах. Там вона захопила більше 200 квадратних кілометрів. Рясні зливи лише зміцнюють рослину.

Найсумніша ситуація – на берегах річок і в полях, які не обробляються, передає ТСН. Рослина дуже живуча: її стовбур має до 5 метрів вгору, в землі коріння до 2 метрів.

Як з'ясували журналісти, вести постійну боротьбу з борщівником повинні землевласники – дорожні служби, Держкомзем, залізниця, водне господарство, сільські ради.

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Борщівник

Борщівник

Однак через мізерні штрафи ця робота ведеться дуже мляво.

Вчений Роман Кош каже: це рослина, біля якої небезпечно навіть стояти поруч, не те що торкатися. В першу чергу, вона б'є по печінці та нирках. А будь-які контакти з нею закінчуються опіками.

"Найнебезпечніше в цій рослині – це сік, а він міститься і в листі, і в стеблах. Коли цей сік потрапляє на шкіру і світить сонце, опіки ніби активуються", – пояснюють фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики рекомендують в разі контакту з борщівник уникати попадання на шкіру сонячного світла. Сік необхідно ретельно змити з милом, можна використовувати протиопіковий засіб. Сам пухир краще не чіпати – так рана швидше заживе.

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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Так ведь опаснее всего - именно уничтожать, при этом брызги сока попадают на кожу. Нема дурных.
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